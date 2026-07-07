El BNG propone crear una bolsa pública de vivienda en alquiler para universitarios

Rosa Crujeiras y Ana Pontón reunidas este martes en Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propone que Xunta y universidades colaboren para poner en marcha una bolsa de alquiler que permita a los estudiantes acceder a viviendas «dignas» y a precios «que poidan pagar». Así lo manifestó tras mantener su primer encuentro institucional con la nueva rectora de la Universidade de Santiago (USC), Rosa Crujeiras. Una reunión en la que ambas coincidieron en señalar los problemas de acceso al alojamiento y la irrupción de las universidades privadas como las principales amenazas para el sistema universitario público gallego.

Respecto al escollo de la vivienda, la líder nacionalista reclamó medidas para que «ningunha persoa deixe de acceder á universidade por cuestións económicas», asegurando que las complicaciones para encontrar alojamiento, y hacerlo a precios accesibles, «están lastrando» la incorporación de muchos jóvenes al ámbito universitario y generando desigualdades por razones económicas a la hora de cursar este tipo de estudios superiores.

Por ello, Pontón expuso la posibilidad de crear esa bolsa pública de vivienda para universitarios, pero también solicitó que se incrementen en todos los campus las plazas públicas en residencias universitarias. «É básico que haxa esa aposta e construír unha residencia pública en cada un dos campus, vai alá media lexislatura e o certo é que non hai nin unha soa nova praza pública de residencias no noso país», declaró. Aseguró, además, que la existencia de centros residenciales en todas las ciudades con facultades evitaría que los estudiantes tengan que irse a residir a concellos cercanos, como aseguró que ya sucede en Santiago.

La rectora de la universidad compostelana estuvo de acuerdo con Pontón al señalar al alojamiento como una gran problemática que, dijo, ya está condicionando el acceso a la educación superior. «Non podemos permitir que a xente quede sen acceder á universidade por falta de vivenda, de recursos», aseveró.

Tanto la representantes del Bloque como la de la USC también coincidieron en señalar como preocupante la irrupción de centros privados en el sistema universitario de Galicia. «Preocúpanos profundamente a irrupción da universidade privada nunhas condicións que, cremos, non garanten a calidade do que debe ser a ensinanza universitaria», dijo Crujeiras.

Por su parte, Ana Pontón también defendió el refuerzo del sistema universitario público, reclamando a la Xunta más recursos dentro del plan de financiación anual: «O señor Rueda deberá de explicar á sociedade galega por que racanea á pública mentres lle pon unha alfombra vermella á privada», remachó.