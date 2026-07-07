Aprobada la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia

Imagen de la Audiencia Provincial de Pontevedra RAMON LEIRO

El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia, como ya se anunció en el mes de febrero. Desde el Gobierno destacan que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de la comunidad; son, de hecho, casi tantas como las creadas en la última década, tiempo en el que se sumaron 21 plazas. Así, la plantilla judicial gallega crece un 5 %, y la fiscal, un 4 %.

En concreto, de las 19 nuevas plazas de jueces para Galicia, 13 son para tribunales de instancia, cuatro para las audiencias provinciales de Pontevedra y A Coruña y dos son de adscripción territorial, en función de las cargas de trabajo. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

En toda España, el Ejecutivo creará 700 plazas de jueces y fiscales. Una medida que, según afirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que permite crear una plaza judicial sin tener que formar un juzgado completo y tiene un coste de unos 100.000 euros, mientras que la constitución de un juzgado tradicional tenía un coste aproximado de 500.000 euros.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños calificó de «hito histórico» la creación de las nuevas plazas: «Nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el servicio público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización».

La distribución de las plazas se realizó, según el Gobierno, atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población y valorando los informes de carga de trabajo elaborados por el Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las comunidades y de los tribunales superiores de Justicia.