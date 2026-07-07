Galicia podría perder hasta 550 abogados del turno de oficio de cara al 2030

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de archivo del tribunal de instancia de Chantada
Imagen de archivo del tribunal de instancia de Chantada LAURA LEIRAS

El Consejo General de la Abogacía Española alerta de la situación de la red de asistencia jurídica gratuita y pide una revisión del sistema de retribuciones e impulsar incentivos para los profesionales

08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Miles de ciudadanos acceden cada día de forma gratuita a un abogado porque existe una red de profesionales que sostiene el turno de oficio, pero esta empieza a mostrar señales de desgaste. El Consejo General

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