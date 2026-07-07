Galicia podría perder hasta 550 abogados del turno de oficio de cara al 2030
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Consejo General de la Abogacía Española alerta de la situación de la red de asistencia jurídica gratuita y pide una revisión del sistema de retribuciones e impulsar incentivos para los profesionales08 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Miles de ciudadanos acceden cada día de forma gratuita a un abogado porque existe una red de profesionales que sostiene el turno de oficio, pero esta empieza a mostrar señales de desgaste. El Consejo General