La Xunta aprueba la ley contra la violencia digital

El 016 es el telefono que atiende a las mujeres víctimas de violencia, ofreciéndoles apoyo e información. No aparece en la factura pero sí hay que borrarlo del historial de llamadas del propio teléfono móvil o fijo digital

El Gobierno gallego ha dado este lunes luz verde al proyecto de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, una norma que remitirá al Parlamento de forma inminente para su aprobación a lo largo de este año. Galicia se convierte así en la primera comunidad en aprobar un marco legal que regula los peligros que entrañan las redes sociales y otras herramientas digitales, tal y como ha avanzado la conselleira responsable Fabiola García, que ha comparecido junto al presidente Rueda al término de la reunión semanal del equipo de gobierno.

Según la conselleira de Política Social, el compromiso de la lucha de la Xunta contra todas las formas de violencia de género es «innegociable», por lo que con esta norma «pioneira en España e en Europa», ha insistido, el Ejecutivo autonómico pretende detectar, prevenir y atajar los riesgos que conlleva el uso de medios digitales, principalmente entre la población más joven.

La formación tanto de jóvenes como de funcionarios será uno de los ejes de actuación de la nueva norma. En este sentido, se incluirá la docencia de competencias digitales de modo obligatorio en todas las etapas curriculares de los alumnos; se aprobarán un plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso y se firmarán acuerdos con las plataformas de redes sociales y de servicios de internet para establecer criterios y mecanismos «áxiles»de denuncia y de retirada de contenidos.

Uno de los aspectos más destacados será un servicio gratuito para el borrado de la huella digital, que requerirá una resolución judicial expresa, y también habrá un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo jurídico a las víctimas. Además, se editará una guía informativa para reforzar la divulgación de los derechos de los ciudadanos con recomendaciones para todos los usuarios.