Las universidades gallegas ultiman normas sobre la IA en las facultades
REDACCIÓN / LA VOZ
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Regularán cuestiones como la autoría de los trabajos o la protección de datos. Los estudiantes confiesan: «ChatGPT es lo que más se utiliza para copiar»07 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Al igual que ocurre en colegios e institutos, donde los profesores admiten que la inteligencia artificial ha supuesto un antes y un después en su trabajo, aplicaciones como ChatGPT, Copilot o Gemini se extienden también