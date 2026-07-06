Rueda anuncia que o Pacto pola Lingua presentarase en «poucos días»
GALICIA
O presidente afea aos nacionalistas que agora apremen á Xunta a aprobalo «cando non querían nin escoitar falar del»06 jul 2026 . Actualizado a las 16:31 h.
O Pacto pola Lingua prometido polo presidente da Xunta, que estaba previsto que vise a luz no primeiro semestre deste ano, presentarase inminentemente. Así o avanzou este luns o xefe do Executivo galego, Alfonso Rueda, que cualificou os días de demora como «testemuñais» e que fixo unha chamada ao consenso de todos os axentes implicados. «A min faime graza que algúns que están metendo máis présa son os que nin querían escoitar falar do pacto», dixo o presidente en relación aos nacionalistas galegos, que sempre situaron como liña vermella para chegar a un acordo a derogación do decreto do plurilingüismo (aprobado por Feijoo no 2010) e o regreso do consenso do Plan de Normalización Lingüística impulsado en tempos de Manuel Fraga co respaldo de todas as forzas políticas.
O líder do Goberno galego agradeceu o traballo de todos os expertos que participaron nas reunións para este pacto, que foron «moitísimas persoas» e que achegaron o seu «gran de area». Escoitadas todas as voces, haberá que ver en que se concreta exactamente a proposta da Xunta e que posición adoptan tanto os socialistas como os nacionalistas, que se mantiveron fóra do marco das negociacións. Algo que sempre lle reprochou ao principal partido da oposición o conselleiro responsable, José López Campos.
A finais do 2024, o Instituto Galego de Estatística fixo público un informe que revelaba un descenso no uso habitual do galego. Por primeira vez na serie histórica, os falantes habituais de galego baixaban da metade, situándose nun 45,51 %, mentres que o uso do castelán se consolidaba, sobre todo entre as xeracións máis novas e nos núcleos urbanos.
A Xunta vai presentar o documento que recolle a actualización do plan xeral de normalización da lingua galega, que é un dos piares fundamentais do Pacto pola Lingua. Así o anunciou non mes de maio o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en resposta a unha interpelación no Parlamento durante a que incidiu en que tendo como base esta nova proposta, «ábrese un novo escenario para acadar medidas fundamentais para a nosa lingua».
Entón, o representante do Goberno galego lembraba: «Desde o principio tivemos a man tendida á participación neste proceso polo ben do galego, no que involucramos sempre os grupos parlamentarios que así o quixeron». E destacaba que a renovación do plan era resultado do traballo de 11 comisións de expertos en diversas materias que durante os pasados meses realizaron máis de 400 contactos e recolleron 1.400 propostas, incluídas as achegas da sociedade a través dunha caixa virtual.
No Parlamento, López Campos tamén fixo fincapé noutras medidas desenvolvidas a prol da lingua mentres se estivo traballando paralelamente na actualización do plan xeral de normalización da lingua galega «para fomentar e prestixiar o idioma en moi diversos eidos e sectores profesionais».