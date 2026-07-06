Pedro Sánchez no mediará en la huelga de médicos porque el ministerio es el «interlocutor competente»

Concentración de médicos ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo contra el Estatuto marco Oscar Vázquez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no intervendrá para desbloquear el conflicto generado por la reforma del Estatuto Marco de la profesión médica ni facilitará una negociación que permita alcanzar un acuerdo que acabe con la huelga intermitente, al entender que el «interlocutor competente» es el Ministerio de Sanidad.

«Atendiendo a su solicitud, y de conformidad con las normas que rigen la actuación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad, dentro de su ámbito de competencias, es el interlocutor competente para canalizar el diálogo y valorar las distintas propuestas que puedan formularse dentro de los cauces institucionales y procedimentales establecidos», señalan desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en respuesta a la petición de intermediación que el comité de huelga de los médicos realizó por carta el pasado 25 de junio.

Los sindicatos convocantes de la huelga «lamentan profundamente» la respuesta recibida desde Presidencia del Gobierno a la solicitud de mediación que enviaron. Consideran que Sánchez se ha puesto de «perfil», de modo que «cierra la puerta a cualquier posibilidad de reconducir la situación actual a través del diálogo».

El comité de huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega) reiteraba en su misiva «su voluntad de diálogo» y pedía la implicación en el conflicto de todos los ministerios afectados por sus demandas.

En la carta de respuesta, la Moncloa agradece al comité su comunicación, así como su «disposición al diálogo» y su «compromiso con la defensa de un sistema sanitario público de calidad». Presidencia también expresa su voluntad de seguir favoreciendo «un diálogo constructivo» que permita «seguir avanzando con el debido respeto a los procedimientos y a los distintos actores implicados». Sin embargo, la nota, que no firma el presidente Pedro Sánchez, sino su director de Gabinete, explica que el Anteproyecto de Estatuto Marco ya ha sido acordado «con las organizaciones sindicales en el ámbito de Negociación (SATSE, CC.OO., UGT y CSIF)» y aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, solo queda la opción, en el trámite de audiencia, de que «perspectivas y sensibilidades adicionales a las canalizadas a través de los órganos de representación sean incorporadas al proceso».

Ante esta respuesta, el Comité de Huelga lamenta que el presidente «parezca convencido de que los médicos no merecen mayor implicación ni tan siquiera para firmar él mismo una carta tipo con la que cree zanjar el conflicto médico más grave y largo de la historia de la democracia».

«No se aprecia en el texto un ápice de preocupación por el impacto en la asistencia sanitaria a consecuencia de la huelga, ni objeción alguna al hecho de que en la negociación del Estatuto Marco no estuvieran los sindicatos médicos, ni mención al rechazo unánime de la profesión al documento. Solo aparece una descripción fría y desvirtuada de los hechos y una defensa retórica de los procedimientos y de los órganos de representación», analizan desde el comité.