El Ministerio de Hacienda ofrece a las comunidades un déficit del 0,1 % del PIB y el conselleiro Corgos reclama una regla de gasto «a la altura»
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Gobierno y comunidades autónomas celebran este lunes un Consejo del Política Fiscal y Financiera al que los representantes del PP acuden con exigencias de mayor margen de gasto y la intención de hablar de financiación autonómica06 jul 2026 . Actualizado a las 14:28 h.
Gobierno central y comunidades autónomas se han reunido este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es el primero presidido por el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, y en el orden del