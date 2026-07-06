El Ministerio de Hacienda ofrece a las comunidades un déficit del 0,1 % del PIB y el conselleiro Corgos reclama una regla de gasto «a la altura»

Reunión de consejeros y representantes del Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Gobierno central y comunidades autónomas se han reunido este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es el primero presidido por el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, y en el orden del