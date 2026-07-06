Hospitalizados sin aire acondicionado: «Todos traemos ventilador»
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Hospitales y centros de salud no escapan de las altas temperaturas. Pacientes y sanitarios sufren a dos velocidades el calor: de los edificios con sistemas de climatización a los remedios puntuales con ventiladores06 jul 2026 . Actualizado a las 21:23 h.
Las quejas en el Hospital Provincial de Conxo de Santiago, donde además hay unidad de paliativos y de medicina interna, con pacientes mayores y vulnerables, son una tónica habitual durante los veranos. En estas últimas