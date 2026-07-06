Hospitalizados sin aire acondicionado: «Todos traemos ventilador»

En la imagen, ayer en Santiago, varias personas en una de las salas de espera del Hospital de Conxo soportan las altas temperaturas con un único ventilador. El nuevo sistema de climatización que se está instalando aún no llegó a todas las habitaciones. PACO RODRÍGUEZ

Las quejas en el Hospital Provincial de Conxo de Santiago, donde además hay unidad de paliativos y de medicina interna, con pacientes mayores y vulnerables, son una tónica habitual durante los veranos. En estas últimas