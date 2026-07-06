Hospitalizados sin aire acondicionado: «Todos traemos ventilador»

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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En la imagen, ayer en Santiago, varias personas en una de las salas de espera del Hospital de Conxo soportan las altas temperaturas con un único ventilador. El nuevo sistema de climatización que se está instalando aún no llegó a todas las habitaciones.
En la imagen, ayer en Santiago, varias personas en una de las salas de espera del Hospital de Conxo soportan las altas temperaturas con un único ventilador. El nuevo sistema de climatización que se está instalando aún no llegó a todas las habitaciones. PACO RODRÍGUEZ

Hospitales y centros de salud no escapan de las altas temperaturas. Pacientes y sanitarios sufren a dos velocidades el calor: de los edificios con sistemas de climatización a los remedios puntuales con ventiladores

06 jul 2026 . Actualizado a las 21:23 h.

Las quejas en el Hospital Provincial de Conxo de Santiago, donde además hay unidad de paliativos y de medicina interna, con pacientes mayores y vulnerables, son una tónica habitual durante los veranos. En estas últimas

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