Educación ejecutará este verano obras y reformas en 364 centros educativos

Colegios como el CEIP de Celeiro, en Viveiro, en imagen, no tuvieron este martes actividad docente, aunque sí abrieron sus puertas para facilitar la conciliación de las familias Pepa Losada

La Xunta tendrá en ejecución este verano obras de construcción, ampliación y mejora en 364 centros educativos de la comunidad, según los datos aportados este lunes por Educación en la reunión semanal del Gobierno gallego. Tal y como calcula el departamento liderado por Román Rodríguez, con la programación prevista para los próximos meses, la inversión hecha desde el 2021 se eleva hasta los 369 millones de euros: casi 3.370 intervenciones al amparo del plan de nueva arquitectura pedagógica, la hoja de ruta del Gobierno autonómico para modernizar las infraestructuras escolares gallegas. Según ha explicado este lunes Alfonso Rueda, la Xunta intensifica cada verano los trabajos para que los centros puedan contar con instalaciones renovadas con vistas al nuevo curso, así como para avanzar en el grueso de las actuaciones como cambios de cubiertas y ventanas o trabajos en fachadas, que son más complicadas de compatibilizar con la actividad lectiva.

Del total de las actuaciones programadas para los próximos meses, 61 son grandes obras, con una inversión de 79,6 millones, Esto abarca, por una parte, 37 obras impulsadas desde la Consellería de Educación en el que va de 2026 por un importe de 21 millones, y que consisten, fundamentalmente, en cambios de cubiertas dirigidos a mejorar la eficiencia energética de los centros y en instalaciones de ascensores en pro de una mayor accesibilidad. Se suman a ellas 24 obras (58,6 millones) procedentes de ejercicios anteriores que, por su gran envergadura, cuentan con un plazo de ejecución superior a la anualidad en la que se iniciaron.

Reparto territorial

Por provincias, en la de A Coruña se desarrollarán en la temporada estival 33 actuaciones por imponerte de 38 millones, en la de Lugo cinco obras por casi 2,8, en la de Ourense tres intervenciones con un presupuesto de más de 2,1 y en la de Pontevedra 20 actuaciones por 36,6 millones. Destacan dos nuevas construcciones: el IES Domingo Villar (Vigo, 17,8 millones) y el Colegio de O Milladoiro (11,6). También ampliaciones como las del Centro Integrado de FP Fontecarmoa (Vilagarcía de Arousa, 3,7); las de los institutos Ramón María Aller Ulloa (Lalín, 3,3 ), de Pastoriza (Arteixo, 2,1), Muralla Romana (Lugo, 1,6 ), Lamas de Abade (Santiago de Compostela, 1,4) y de Curtis (1,3); o las de los colegios plurilingües Bien-Cho-Shey (O Pereiro de Aguiar, 1,9 ) y Rosalía de Castro (O Grove, 1,7).

Se incluyen también en este paquete las rehabilitaciones integrales de los centros integrados de FP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña, 2,5) y Leixa (Ferrol, 1,9 ); de los institutos Arzobispo Xelmírez II (Santiago de Compostela, 1,8), Sofía Casanova (Ferrol, 1,3) y Manuel Murguía (Arteixo, 1,3), o las de los siguientes colegios: Pedro Barrié de la Maza (Sada, 1,6), A Gándara (Narón, 1,4), Plurilingüe Barrié de la Maza (Santa Comba, 1,3), Plurilingüe Playa Jardín (Boiro, 1,1), de O Seixo (Marín, 1,1), Aurelio Marcelino Rey García (Cuntis, 1,1) y El Arenal (Camariñas, 1,1). Asimismo, superan el millón de euros intervenciones como los cambios de cubierta de los CIFP Valentín Paz Andrade (1,9) y Manuel Antonio (1,5 ), ambos en Vigo.

La Xunta destaca que buena parte de estas actuaciones están en su tramo final de ejecución, por el que la previsión es rematar a lo largo del verano y que estén listas para el inicio del curso. Además de estas grandes obras, la Consellería de Educación ejecuta en verano obras de pequeña y mediana envergadura que se enmarcan en el plan de bienestar y accesibilidad en la escuela. Según explican desde Educación, se trata de actuaciones muy necesarias en los centros, en las que este año destacan muchas reparaciones que es preciso realizar tras los temporales del pasado invierno. Muchas de ellas ya se fueron ejecutando en los últimos meses en relación con arreglos en cubiertas, canalones o fachadas. Además, incluye reparaciones varias, trabajos de pintura, pequeñas reformas de la instalación eléctrica, de fontanería, saneamiento, baños, calefacción, mejoras en patios, cambios puntuales de ventanas, puertas o lucernarios, renovación de equipamiento de cocina o adaptación de espacios, entre otros.