Bomberos búlgaros se entrenan en el Disney World de los todoterrenos en Toén
OURENSE / LA VOZ
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Medio Rural les enseña a manejar este tipo de vehículos en un circuito que simula el complejo monte gallego para enfrentarse
07 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
a incendios forestales más intensos
Los incendios forestales cada vez son más intensos, y las condiciones meteorológicas, más duras, por eso los bomberos tienen que ampliar su formación. «Precisamente, esa es la razón de que estemos aquí», comentaba ayer Atanes,