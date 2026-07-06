Bomberos búlgaros se entrenan en el Disney World de los todoterrenos en Toén

Uxía Carrera Fernández
Uxía Carrera OURENSE / LA VOZ

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Bomberos búlgaros y gallegos, ayer en una de las jornadas de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén
Bomberos búlgaros y gallegos, ayer en una de las jornadas de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén ALEJANDRO CAMBA

Medio Rural les enseña a manejar este tipo de vehículos en un circuito que simula el complejo monte gallego para enfrentarse
a incendios forestales más intensos

07 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los incendios forestales cada vez son más intensos, y las condiciones meteorológicas, más duras, por eso los bomberos tienen que ampliar su formación. «Precisamente, esa es la razón de que estemos aquí», comentaba ayer Atanes,

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