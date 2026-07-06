De abastecer de cocaína al cartel de los Balcanes a surtir el mercado en Galicia

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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Imagen del coche Range Rover de Roi Fabello, aportada al procedimiento judicial, que habría quemado en un monte de Vilanova de Arousa al sospechar que la Policía Nacional le había colocado una baliza
Imagen del coche Range Rover de Roi Fabello, aportada al procedimiento judicial, que habría quemado en un monte de Vilanova de Arousa al sospechar que la Policía Nacional le había colocado una baliza

Un investigado en la última operación contra la droga en O Salnés quemó su coche de alta gama al sospechar que la Udyco había instalado una baliza en él

06 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Roi Fabello se sentó frente al volante de su todoterreno Range Rover el 7 de febrero del 2025 para adentrarse en un monte de Vilanova de Arousa. Su sexto sentido le indicaba que el coche

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