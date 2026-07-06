De abastecer de cocaína al cartel de los Balcanes a surtir el mercado en Galicia
VIGO / LA VOZ
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Un investigado en la última operación contra la droga en O Salnés quemó su coche de alta gama al sospechar que la Udyco había instalado una baliza en él06 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Roi Fabello se sentó frente al volante de su todoterreno Range Rover el 7 de febrero del 2025 para adentrarse en un monte de Vilanova de Arousa. Su sexto sentido le indicaba que el coche