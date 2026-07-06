La A-6 sufrirá distintos cortes desde este lunes y hasta octubre para seguir con las obras de mejora del firme

Imagen de archivo del firme de la A-6 a su paso por la provincia de Lugo OSCAR CELA

Las obras para mejorar el firme en la A-6 y subsanar el deterioro que sufrían en un tramo de casi 80 kilómetros entre las provincias de Lugo y León continuarán a lo largo del verano y se prolongarán hasta entrado el otoño. Eso provocará nuevos cierres temporales de distintos tramos de la calzada izquierda (dirección León) a lo largo de los próximos tres meses, entre julio y octubre, que este lunes ha detallado el Ministerio de Transportes a través de una nota remitida a los medios de comunicación. Mientras duren los trabajos se habilitarán itinerarios alternativos, que estarán señalizados. Los trabajos se dividirán en seis fases. La primera, y el consiguiente cierre, han arrancado este lunes.

Fase 1

Irá desde este 6 de julio hasta la noche del domingo 13 de julio. Las obras se realizarán entre los kilómetros 480,5 y 477,2. El tramo afectado corresponde a la localidad de O Corgo y lleva cerrado desde la pasada medianoche.

El itinerario alternativo será un desvío mediante transfer, lo que supondrá convertir la calzada derecha (sentido Coruña) en una vía bidireccional, con un carril habilitado para cada sentido.

Fase 2

El cierre arrancará el lunes 13 de julio a las ocho de la mañana y se prolongará hasta la medianoche del lunes 10 de agosto (domingo noche). Se actuará entre el kilómetro 479,5, en O Corgo, y el 469, en Baralla. El corte será total, con desvío por la Nacional 6 (N-6)

Fase 3

Los trabajos comenzarán sobre las ocho de la mañana del martes 21 de julio y continuarán hasta la medianoche que marca el paso al lunes 10 de agosto, entre los kilómetros 469 y 455,5. El tramo, de casi 14 kilómetros, va de Baralla a Becerreá.

En esta fase, el itinerario alternativo también será desviarse por la Nacional 6, porque el cierre será total.

Ministerio de Transportes

Fase 4

Irá del lunes 27 de julio, a las 8.00 horas, a la medianoche entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre. En esta cuarta fase se actuará entre los puntos kilométricos 455,5 y 432 de la calzada izquierda de la A-6 (el primero en Baralla y el segundo en Pedrafita do Cebreiro).

El desvío se hará mediante a la calzada derecha (sentido Coruña) que se convertirá en bidireccional, con un carril habilitado para cada sentido.

Fase 5

Desde las ocho de la mañana del lunes 31 de agosto hasta la medianoche del domingo domingo 20 al lunes 21 de septiembre irán las obras de mejora entre los kilómetros 438,5 y 420, entre el concello gallego de As Nogais y el leonés de Vega de Valcarce.

Habrá un corte total con desvío por la N-6 como itinerario alternativo.

Fase 6

La fase 6 afectará solo a territorio de Castilla y León. Supondrá el cierre del tramo entre los kilómetros 420 (Vega de Valcarce) y 407 (Trabadelo), desde las 8.00 horas del jueves 10 de septiembre y la medianoches del martes 6 de octubre.

Los vehículos pasarán a circular por la Nacional 6 por el corte total del tramo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recuerda que las obras que se están ejecutando y que se realizarán en los próximos meses son trabajos de rehabilitación estructural de la calzada izquierda de la autovía A-6 y cuentan con un presupuesto vigente de 8,8 millones de euros.