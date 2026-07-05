21 millones para el concierto único del Sergas y las universidades

Los rectores de la UDC, Ricardo Cao, de la USC, Rosa Crujeiras, y de la UVigo, Carmen García, con el conselleiro de Educación, este miércoles en Santiago XOAN A. SOLER

Uno de los puntos del acuerdo entre las tres universidades y la Xunta de Galicia para la descentralización del grado de Medicina es acabar con los conciertos individuales que el Sergas firmaba con cada una de las instituciones para la impartición de las titulaciones de ciencias de la salud. Así ha sido y el Gobierno gallego ha firmado un concierto único para los próximos cuatro cursos académicos por un importe de 21,5 millones de euros, es decir, algo más de 5,3 cada curso. El modelo unificado sustituye a los acuerdos individualizados con las tres universidades con el objetivo de conseguir un sistema más integrado, coordinado y cohesionado. También acaba con los recelos que surgían desde las instituciones de Vigo y A Coruña.

Este concierto regula el uso de los hospitales y de los centros de salud para la docencia universitaria, el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, incluyendo al profesorado asociado de ciencias de la salud (PAC). De cara al próximo curso, las universidades de A Coruña y Vigo contratarán a cuatro y tres de estos profesores, respectivamente, para llevar a cabo la descentralización clínica de quinto de Medicina. Además, dentro de este marco se incluyen los fondos para la financiación de las plazas de PAC del grado de Enxeñaría Biomédica, que se imparte en la Universidade de Vigo, por un total de 279.982 euros durante los cuatro cursos académicos.

Con este convenio, Xunta y universidades consolidan una visión compartida para la docencia y la investigación en ciencias de la salud y se cumple con el convenio de la descentralización, firmado en enero del 2026. En él se especifica, en la cláusula cuarta, que el concierto será único y el Chuac y el Chuvi estarán concertados con sus universidades para la docencia descentralizada, mientras que todos los hospitales quedarán a la vez concertados con la USC para la impartición de Medicina.