Turoperadores de EE.UU. participarán esta semana en un viaje organizado por la Xunta para conocer mejor el mercado gallego

Un operario camina con la bandera de Estados Unidos hacia el avión de United Airlines en el estreno de la ruta entre Santiago y Newark, el 28 de mayo. SANDRA ALONSO

Turopeadores de Estados Unidos participarán la próxima semana, entre los días 6 y 9 de julio, en un viaje de familiarización organizado por Turismo de Galicia para reforzar el conocimiento de la oferta turística gallega entre profesionales estadounidenses. Es el segundo mercado internacional que más turistas aporta a la comunidad autónoma.

Los participantes llegarán a Santiago de Compostela en el vuelo directo de United Airlines desde Nueva York para iniciar un recorrido por algunos de los principales recursos turísticos de Galicia. Durante su estancia, los profesionales conocerán propuestas vinculadas al patrimonio histórico, la cultura, la enogastronomía, el turismo marinero y el bienestar, informa la Xunta en un comunicado.

Esta acción se enmarca en una estrategia de promoción internacional de Turismo de Galicia para consolidar la presencia del destino en los Estados Unidos. En 2025, según datos recogidos por la agencia EFE, fueron 274.866 los viajeros que se acercaron hasta Galicia e hicieron 403.379 noches. La estadounidense también está entre las nacionalidades con mayor presencia en el Camino de Santiago.

El plan desarrollado por la Xunta también incluye iniciativas dirigidas a medios de comunicación y creadores de contenido de los principales mercados emisores. El objetivo de estas acciones, explica el Gobierno gallego, es reforzar «o posicionamiento de Galicia como destino de referencia a nivel internacional» y continuar avanzando en su estrategia ante la proximidad del Xacobeo 2027. El Gobierno gallego invierte 13 millones de euros en el desarrollo de esta planificación, que este 2026 incluye 150 acciones de promoción que permitirán acercar el destino Galicia a alrededor de 20 mercados.