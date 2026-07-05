La «raia» lanza un SOS por el Miño

Quienes navegan a diario son testigos de la pérdida progresiva de calado y del avance de la vegetación invasora, como la lavaza. M. Torres

La frontera luso-galaica vive con enorme preocupación el deterioro ambiental del Miño. Los municipios de ambas orillas han lanzado un SOS conjunto a los Gobiernos de España y Portugal exigiendo una «respuesta política» a una