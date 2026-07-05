La «raia» lanza un SOS por el Miño
TUI / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los alcaldes de las riberas gallega y portuguesa alertan a los Gobiernos del deterioro del río: erosión costera, especies invasoras y pérdida de navegabilidad05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La frontera luso-galaica vive con enorme preocupación el deterioro ambiental del Miño. Los municipios de ambas orillas han lanzado un SOS conjunto a los Gobiernos de España y Portugal exigiendo una «respuesta política» a una