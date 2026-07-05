El PSdeG pide contrataciones estables en el Sergas frente a la «xestión caótica e a improvisación» de la Xunta

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

El diputado del PSdeG, Julio Torrado, ha cargado este domingo contra la «xestión caótica» de la Xunta con la sanidad gallega, resumiendo la «improvisación» del Gobierno gallego de la siguiente manera: «Todo chega tarde, mal e arrastro». Torrado criticó que tras dos meses de protestas de los profesionales, y más de un mes después de rechazar una propuesta socialista para impulsar un plan extraordinario para los servicios de urgencias en toda Galicia, el PP vaya a defender en el próximo pleno del Parlamento una proposición no de ley para impulsar la cobertura de plazas de médicos de difícil cobertura, pero «únicamente en un área sanitaria», la de Ourense.

«Agora pretende resolvelo todo declarando as urxencias de Ourense, e só esas, como prazas de difícil cobertura. Non existe ningunha visión integral do sistema. Son propostas que xa se intentaron anteriormente e que, como é evidente, non deron resultado», aseguró el socialista. En este sentido, el también secretario de Sanidad del partido censuró que el texto legislativo vaya a tramitarse por el procedimiento de urgencia y mediante lectura única.

Julio Torrado ha reclamado al Sergas una «dirección competente e convencida de afrontar o núcleo do problema» y que promueva contrataciones «estables» para toda Galicia. «Planificar non é unha posibilidade, senón unha necesidade», ha insistido. A su juicio, la respuesta de la Xunta en el caso de Ourense es «insuficiente» porque no garantizará la estabilidad de los profesionales en esas plazas. «Haberá persoal que tome posesión e posteriormente renuncie para acceder a outro destino», explicó.