El BNG denuncia el retraso en la convocatoria del Respiro Familiar y su presupuesto «insuficiente»

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, en una foto de archivo. Xoán A. Soler

La portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha denunciado el «atraso» de la convocatoria de las ayudas del Programa Respiro Familiar, dirigidas a personas cuidadoras habituales no profesionales que atienden de forma continuada a una o más personas dependientes o con discapacidad. También ha denunciado que el presupuesto de ese programa es «claramente insuficiente para atender todas as solicitudes que se presentan».

La nacionalista ha asegurado que muchas familias «se están poñendo en contacto co BNG para mostrar a súa preocupación» porque sin las ayudas, puntualizó, se les hace «moi difícil» contratar con sus propios medios un servicio de atención domiciliaria, una plaza en un centro de día o en un centro para personas con discapacidad. Rodil considera «moi necesario» el programa, que incluye ayudas de hasta un máximo de 1.000 euros para contratar un servicio de atención domiciliaria o una plaza en un centro de día, o de hasta 1.500 euros en caso de optar por una residencia.

En este sentido, la portavoz de Política Social del principal partido de la oposición ha exigido una mayor dotación económica para el programa, debido a que el presupuesto actual apenas supera el millón de euros. Una cantidad que, apunta, «resulta claramente insuficiente para atender todas as solicitudes que se presentan». De hecho, recordó que en años anteriores la Xunta dio por concluidas las ayudas «por esgotamento do crédito, sen ter finalizado aínda o prazo de presentación de solicitudes».

Por todo ello, Olalla Rodil reclama a la Xunta que convoque de manera «inmediata» y con la dotación presupuestaria «suficiente» la orden de ayudas de este programa que, en años anteriores, se publicaba en abril o mayo. También recalcó la denuncia de algunas entidades que critican la «imposibilidade» de encontrar plazas en centros de día y residencias dirigidas a personas con discapacidad en la comunidad.