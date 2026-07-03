Sanidade prepara un plan de contingencia por si se retoma la huelga de médicos en septiembre
GALICIA
Los facultativos anunciaron un paro indefinido si no se retira el anteproyecto de estatuto marco, y de momento no hay avances03 jul 2026 . Actualizado a las 18:57 h.
Las listas de espera para una operación en el Sergas aumentaron más de cinco días de media en diciembre del 2025. Las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos médicos en el mes de diciembre —y una más en octubre— pasaron factura. El balance de la actividad asistencial a fecha 30 de junio del 2026 todavía no se conocer, pero con dos días de huelga en enero y una semana en cada uno de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, las previsiones no son nada optimistas. Las protestas contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad, cuyo anteproyecto ya está aprobado, han provocado la cancelación de más de 270.000 actos médicos, pero a partir de septiembre los sindicatos médicos han anunciado ya una huelga indefinida si la ministra no responde a sus reivindicaciones.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró este viernes en Vigo que, ante este escenario, el Sergas prepara un plan de contingencia, «sobre todo pensando no futuro», cuando en el mes de septiembre «probablemente a folga se converta en indefinida». «Imos ter que facer un esforzo importante de planificación, e sobre todo priorización, para que todo o que sexa prioritario e urxente se trate da maneira axeitada», remarcó.
A la suspensión de actividad se suma la negativa de los profesionales a realizar actividad autoconcertada, peonadas, es decir, pruebas y cirugías que se programan a mayores para reducir lista de espera. Este plante comenzó en Galicia y se fue extendiendo por otras comunidades, y de momento no se ha recuperado: «estamos cos grupos de traballo para ver como se pode abordar ese tema, pero a día de hoxe, no verán, xa nunca se fixo autoconcertada, así que non é momento de falar diso», apuntó el conselleiro.
Los sindicatos médicos piden retirar el anteproyecto y un estatuto para los facultativos, con un marco de negociación propio. El texto aprobado, critican, perpetúa un modelo laboral basado en la sobrecarga asistencial, con jornadas excesivas. La Consellería de Sanidade se ha posicionado en este tira y afloja al lado de los médicos en lo que se refiere a un marco de negociación específico, que sea vinculante para que los facultativos puedan acordar sus condiciones de trabajo.