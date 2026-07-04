Los nuevos vuelos directos de Lavacolla incrementan el gasto medio por turista en Galicia

Uno de los vuelos de United Airlines procedentes de Nueva York aterriza en Lavacolla SANDRA ALONSO

Los nuevos vuelos internacionales directos que enlazan el aeropuerto de Lavacolla con Ámsterdam y Nueva York ya están provocando un «incremento do gasto medio por turista», confirma Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de