Los nuevos vuelos directos de Lavacolla incrementan el gasto medio por turista en Galicia

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Uno de los vuelos de United Airlines procedentes de Nueva York aterriza en Lavacolla
Uno de los vuelos de United Airlines procedentes de Nueva York aterriza en Lavacolla SANDRA ALONSO

El sector espera seguir creciendo durante este verano, antesala del año Xacobeo, gracias a la diversificación de la oferta

04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los nuevos vuelos internacionales directos que enlazan el aeropuerto de Lavacolla con Ámsterdam y Nueva York ya están provocando un «incremento do gasto medio por turista», confirma Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de

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