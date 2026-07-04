Los nuevos vuelos directos de Lavacolla incrementan el gasto medio por turista en Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El sector espera seguir creciendo durante este verano, antesala del año Xacobeo, gracias a la diversificación de la oferta04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los nuevos vuelos internacionales directos que enlazan el aeropuerto de Lavacolla con Ámsterdam y Nueva York ya están provocando un «incremento do gasto medio por turista», confirma Jesús Picallo, vicepresidente del Clúster de Turismo de