José Palacios Aguilar, presidente de Adeac: «El crecimiento turístico no ha sido incompatible con el medio ambiente»

Juan Palacios, presidente de Adeac

José Palacios Aguilar preside la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que gestiona el programa Bandera Azul. Destaca que el crecimiento turístico no ha sido incompatible con el medio ambiente. «Al contrario, Galicia y España suben en banderas azules», que incluyen auditorías y análisis de la calidad de las aguas «muy exigentes». Galicia es la tercera comunidad con más banderas, 118, diez más que el año pasado. La lista de ayuntamientos españoles con más enseñas la lideran Sanxenxo (21 y tres puertos deportivos) y Vigo (12 banderas y un puerto). ¿Qué ha mejorado? «La accesibilidad, de forma clara». Palacios dice que cada vez más concellos toman medidas para que todas las personas lleguen a los arenales.

Pero no todo es playa. Palacios subraya que es «muy importante desestacionalizar». Este año se espera que vengan a España «más de cien millones de turistas» y lo preferible es «que se repartan» en los doce meses, explica. Galicia está dando pasos para ello, como demuestra que es la comunidad con más senderos azules, señala Palacios. Este año tendrá 72 rutas con esa calificación, de las 194 existentes en España, y supera con creces a las siguientes: Murcia (32) y Comunidad Valenciana (31). Los senderos tienen la ventaja de que distribuyen el turismo por varios concellos.

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El liderazgo en ese campo y el número de banderas azules demuestra que Galicia «está haciendo un trabajo de calidad». «No es suerte, es fruto del trabajo y la colaboración de ayuntamientos, autonomías y del Estado», explica.

Pero también hay espacio para la mejora. En el caso de las playas, «hay que mejorar la disponibilidad de socorristas». El problema se da en distintos puntos de España, pero con «más incidencia» en Galicia, porque aunque hay un «elevado número» de profesionales, suelen moverse a comunidades que ofrecen trabajo más estable, ya que aquí la temporada laboral se reduce a unos meses. Su propuesta es que, al menos en concellos con capacidad, se formen equipos anuales que compaginen el trabajo en las playas con labores de otro tipo, como las educativas, el resto del año.

También ve potencial de crecimiento en las playas fluviales. Ahora hay tres con bandera azul en As Pontes (A Coruña), A Veiga (Ourense) y Ponte Caldelas (Pontevedra). Pero en toda la comunidad hay ríos con zonas de baño que, con un mayor cuidado de aguas y servicios, también podrían convertirse en puntos de ocio y atracción de turismo en el interior de la comunidad.