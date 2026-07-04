Los concellos se anticipan al riesgo de sequía limitando el consumo de agua

El calor llevó ayer a los vecinos de Pontevedra a refrescarse en las fuentes del centro de la ciudad. ADRIÁN BAÚLDE

En Fornelos de Montes, uno de los concellos donde más llueve de Galicia, ya anticiparon a finales de marzo lo que acabaría pasando en otros concellos. El alcalde del municipio pontevedrés, Emiliano Lage, firmó entonces