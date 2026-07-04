Los concellos se anticipan al riesgo de sequía limitando el consumo de agua
REDACCIÓN
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El nivel de los embalses está por debajo del año pasado y municipios de Ourense y Pontevedra ya restringen el uso de las traídas. Las fugas y averías de la red hacen que se pierdan 18 de cada cien litros de suministro en Galicia05 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En Fornelos de Montes, uno de los concellos donde más llueve de Galicia, ya anticiparon a finales de marzo lo que acabaría pasando en otros concellos. El alcalde del municipio pontevedrés, Emiliano Lage, firmó entonces