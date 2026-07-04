El BNG propone ayudas para explotaciones agroganaderas en concellos con alto riesgo de incendio

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Festival do Viño de Monforte.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso ayer en Santiago la creación de un fondo plurianual de prevención para los concellos y ayudas a las explotaciones agroganaderas ubicadas en zonas de alto riesgo de fuegos forestales. Lo sugirió en una visita a Monforte de Lemos, donde le recordó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el compromiso que asumió para que el Gobierno autonómico limpiase las franjas de seguridad en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

«Aínda mantén sen limpar as franxas en moitas parroquias catalogadas de máximo risco de incendios», aseveró, antes de alertar que resulta un peligro «para o medio ambiente, para as persoas e para a economía». La líder de la oposición también demandó la necesidad de mejorar las condiciones laborales del dispositivo antiincendios y denunció que el PPdeG «deixou sen executar 95 millóns de euros en prevención».

Aprovechando su visita a la capital de la Ribeira Sacra, Pontón subrayó el papel «fundamental» que tiene precisamente el sector del vino para combatir el abandono y la despoblación, «mantendo o rural vivo que quere o BNG como a mellor maneira de loitar contra os incendios». Denunció, en esta línea y en declaraciones recogidas por EFE, «a falta de planificación e a falta de apoio» a las bodegas y a las personas productoras «por parte do PP na Xunta»

La hoja de ruta del BNG en este sentido pasa, según explicó Pontón, por elaborar una ley del vino de Galicia para aprovechar el potencial del sector, recuperar las mesas del vino profesionalizadas y con competencias como vía de diálogo con la administración, o establecer contratos homologados entre los profesionales de la producción y de la transformación para garantizar precios justos..