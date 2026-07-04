Besteiro arenga al PSdeG a tener «máis alcaldes que nunca» en las elecciones del 2027

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante el comité nacional celebrado en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Los socialistas gallegos reunieron este sábado en Santiago a su comité nacional, máximo órgano de dirección del partido entre congresos, un día después de la proclamación de candidaturas en trece concellos, incluidas seis de las siete ciudades, para las elecciones municipales del próximo año. El secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, pidió desde el atril «orgullo, decisión, compromiso e botarse á rúa» para, con esos ingredientes, contar a partir del 23 de mayo del 2027 con «máis alcaldes que nunca». Citó como principal aval para ello a los concellos donde ya gobiernan, ejemplo de la «transformación» que los socialistas logran aplicar en esos municipios, y animó a los alcaldables sin bastón de mando a trasladar ese mensaje a los vecinos ante «un reto apaixonante».

Lo hizo ante un comité con menor tensión que en anteriores ocasiones, con notables ausencias, como las de los alcaldes de Vigo, Abel Caballero, y A Coruña, Inés Rey. Sí estaba Miguel Fernández, exalcalde de Lugo tras la moción de censura que entregó el cargo a la popular Elena Candia el pasado mes de mayo. «Miguel, imos recuperar a cidade de Lugo», dijo, «absolutamente convencido», al que será candidato en la ciudad amurallada, recibiendo un largo aplauso que evidenció el cierre de filas en torno a su figura. Besteiro también animó a plantar batalla en Ferrol, única ciudad donde habrá primarias para elegir al candidato, y en Santiago, donde el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, fue proclamado ayer cabeza de lista. En los asientos reservados a la ejecutiva se ausentó la compostelana Marta Álvarez Santullano, quien finalmente rechazó presentarse como rival de Blanco. Tampoco acudió Noemí Díaz, quien dimitió como concejala en A Coruña esta semana por motivos personales, aunque por ahora permanece en la ejecutiva.

El líder socialista recuperó parte de su discurso en el comité federal de la semana pasada en Ferraz que activó el calendario de primarias para las elecciones municipales. Hizo un repaso por los hitos de la legislatura, y en los logros trasladados a Galicia, como las subidas de las pensiones, los millones de euros destinados a políticas industriales o de vivienda, las bonificaciones en los peajes de la AP-9 o el incremento en el número de plazas MIR. «Nos quedan moitísimas cousas por facer, por avanzar», expuso Besteiro, para hacer un llamamiento contra la resignación y a evitar caer en el «derrotismo» que trata de imponer la derecha, observó. «Quen poida gobernar que goberne», bromeó, citando al expresidente José María Aznar, y se inspiró en otro popular, el asesor de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, para arengar: «As políticas progresistas, p’alante».

Besteiro, durante el discurso que abrió el comité nacional. PACO RODRÍGUEZ

Defensa de Zapatero

Besteiro empezó su discurso recordando que tal día como ayer, hace once años, recibió su primera imputación. Trazó paralelismos con la situación actual, acusando al Partido Popular de agitar «insinuacións» tanto ahora como entonces. «Negar que se están vivindo operacións político-xudiciais», aseguró, «sería unha inxenuidade ou estar a outras cousas». Reclamó así ser «respectuosos» con la presunción de inocencia de aquellos que han sido «sinalados», «con independencia do que poida acontecer», matizó. Una referencia, aunque sin mencionarle, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. Sí lo mencionó minutos después al recordar las políticas sociales, especialmente en materia de dependencia, durante sus «magníficos gobernos».

El secretario xeral reivindicó la respuesta de su organización ante los casos de corrupción, que resumió en «contundencia, limpeza e desculpas». Aunque pidió no caer en el «e ti máis», quiso marcar diferencias con el Partido Popular: «É presentar o noso modelo fronte a outro modelo. Como nos comportamos nós e como se comportan outros».

Ley de nietos

Besteiro aprovechó la apertura del comité nacional para señalar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por ser un presidente «sen proxecto» ni «planificación de país». Le acusó de gobernar «a golpe de bono», de no solucionar el problema del acceso a la vivienda ni atajar las listas de espera en atención primaria, y le conminó a abandonar su estrategia «estéril» de confrontar «constantemente» con el Gobierno central.

En ese último marco encajó la última polémica generada en torno a la conocida como ley de nietos, sobre la que Feijoo alimentó las sospechas de que el Gobierno aplique «ingeniería electoral» para ampliar el censo. Besteiro acusó a los populares de calificar a los emigrantes, durante años, como «embaixadores de Galicia» para ahora tratarlos «de segunda» al «sospeitar que non os van apoiar». «Moita morriña nos discursos e moi pouca dignidade cando toca defendelos», reprochó.

Dijo sentir «vergoña» ante las declaraciones de Feijoo, especialmente tras sus trece años de experiencia al frente de la Xunta. Mismo sentimiento, reconoció, que sintió ante un Alfonso Rueda al que acusó de «calar a boca». «Feijoo e Rueda falaronlle á emigración galega fallándolles. Para nós non hai galegos de primeira nin de segunda, son galegos estean onde estean», aseguró el secretario xeral del PSdeG, que advirtió que la obligación de su partido es «protexer e defender» a la diáspora gallega.