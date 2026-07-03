Más de 413.000 desplazamientos por carreteras gallegas en el primer fin de semana de julio

Vehículos durante el inicio de la operación salida de este viernes Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Galicia registrará 413.000 movimientos por carretera durante este fin de semana, el primero de la operación Verano de este año, según cálculos de la Dirección General de Tráfico (DGT) presentados ayer en A Coruña por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Julio Abalde. Por provincias, se estima que en Pontevedra se producirán unos 149.000; otros 142.000 en la de A Coruña; 61.000 en la de Lugo; y otros tantos en la de Ourense.

«Solicitamos a los conductores que extremen las medidas de seguridad», ha reclamado Abalde, que también ha adelantado que se espera que en todo el mes de julio se produzcan 4,5 millones de desplazamientos por las carreteras gallegas.

El subdelegado ha instado a los usuarios a preparar sus desplazamientos con tiempo, hacer una revisión de sus coches, cumplir las normas y no conducir en ningún caso bajo los efectos del alcohol o las drogas. El objetivo es que «todos los viajes lleguen a su finalización», ha recalcado.

Por su parte, la directora de Tráfico de Galicia, Victoria Gómez, que participó en el acto, insistió en el «uso obligatorio del cinturón de seguridad tanto en asientos delanteros como traseros, llevar a los menores con sistema de retención infantil y hacer las pausas convenientes». Además, instó a la ciudadanía a circular a una velocidad «adecuada», en función de la meteorología o de la densidad de tráfico.

Durante la operación Verano, que cubrirá julio y agosto, se esperan 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de España.