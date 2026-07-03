Xunta y Fiscalía se reúnen para tratar el proceso de adaptación de las oficinas fiscales a la Ley Estatal de Eficiencia Judicial

El conselleiro de la Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, han presidido esta mañana la Comisión Mixta de Coordinación entre el Ministerio Fiscal y la Xunta, en la que se trató principalmente la adaptación de las oficinas fiscales de área a la Ley Estatal de Eficiencia Judicial. Durante la reunión se realizó un seguimiento de las medidas organizativas relacionadas a la nueva configuración de las oficinas fiscales.

En este año 2026, el Gobierno Gallego creó cuatro plazas con la nueva oficina judicial en Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo, y prevé la incorporación de ocho nuevos jueces para este ejercicio que ejerzan funciones de refuerzo en Carballo, Ordes, Ribeira, Sarria, Cambados, Cangas, Ponteareas e Vilagarcía.La Xunta continuará evaluando la carga de trabajo del personal y estudiando nuevas necesidades y peticiones que puedan surgir.

Entre los temas tratados, también se encontraron cuestiones relacionadas con la formación continuada del personal fiscal. La Xunta mantuvo con el Ministerio Fiscal su compromiso de ofrecer contenidos adecuados al ordenamiento jurídico autonómico gallego.

En la reunión participaron cargos de ambas entidades, entre ellos el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni. Por parte de la Fiscalía acudieron la fiscala de sala jefa de la Unidade de Apoio de la Fiscalía Xeral del Estado, Esmeralda Rasillo; el fiscal de la Unidade de Apoio, Raúl Martínez; y los fiscales jefes provinciales de las cuatro provincias gallegas.