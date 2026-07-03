La reina Sofía visitará O Courel y Rubiá para revisar los trabajos de rehabilitación tras los incendios del 2025

Foto de archivo de la reina Sofía durante una reunión con el Patronato de la Fundación Renal Española que tuvo lugar el pasado 18 de junio. Ángel Díaz Briñas | EUROPAPRESS

La reina Sofía comprobará el próximo miércoles los trabajos realizados de recuperación y restauración en el Folgoso do Courel y Rubiá, enmarcados en el convenio entre la Fundación Reina Sofía y la Xunta, un año después de los incendios que afectaron a 118.966 hectáreas en Galicia, según las cifras de la Consellería do Medio Rural.

Fuentes del entorno de la reina Sofía consultadas por Europa Press han detallado que el viaje lo hará acompañada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, entre otros.

La Fundación Reina Sofía aportó 65.000 euros al ejecutivo autonómico con el fin de contribuir a la restauración y recuperación de espacios naturales protegidos afectados por dichos incendios forestales —ocurridos entre 2025 y los años anteriores— en las provincias de Ourense y Lugo.

Esta contribución se destinó a actuaciones que elaboró y ejecutó la Xunta, tanto en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra como en la Reserva da biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, y en las que estaba previsto que se reforestara con frondosas.

Por su parte, la actuación en la Serra da Enciña da Lastra contó un presupuesto de 50.000 euros para la rehabilitación de una alvariza (conjunto de colmenas) tradicional, mientras que en la Ribeira Sacra y las Serras do Oribio y Courel el proyecto tenía planeado crear una masa mixta de frondosas de 1,37 hectáreas en la aldea do Vilar, en Folgoso do Courel (Lugo), donde antes había un castañar centenario que se vio afectado por el fuego.