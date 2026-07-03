El PSdeG solo tendrá primarias en Ferrol, y el PP debe confirmar candidata en Ourense

M. Varela / X. Gago SANTIAGO / LA VOZ

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Ana Méndez y el presidente provincial del PP de Ouruense, Luís Menor, en una votación en el partido.
Ana Méndez y el presidente provincial del PP de Ouruense, Luís Menor, en una votación en el partido.

El BNG es la única organización que ya ha presentado a sus cabeza de lista en las siete grande ciudades, y los socialistas designaron ayer a sus alcaldables

04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Solo quedan dos incógnitas por despejar entre los tres grandes partidos para las elecciones municipales del próximo año. Una está solo pendiente de oficializarse: la persona que encabezará la candidatura del Partido Popular en Ourense.

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