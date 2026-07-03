El PPdeG exige la dimisión de Yolanda Díaz por la condena por violar a una menor contra el exparlamentario de AGE Xavier Ron

Xabier Ron, en una imagen de archivo SANDRA ALONSO

La número dos del PPdeG, Paula Prado, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras la condena por violación a una menor contra dictada contra Xabier Ron, que fue parlamentario por Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que Díaz llegó a liderar.

En una sentencia dictada el 5 junio, emitida tras una conformidad entre la Fiscalía, la defensa y las acusaciones popular y particular, Ron, que era profesor de francés, fue condenado a nueve años y medio de cárcel. El exparlamentario admitió los hechos. La víctima, a la que transmitió la sífilis y sometió a prácticas sádicas, tenía 12 años.

La secretaria general de los populares señaló que el de Ron no es un «caso illado», sino un «patrón de conduta» que se produjo mientras Díaz dirigía Esquerda Unida y era portavoz de AGE.

Prado recordó que en aquella época, concretamente en el 2016, la policía arrestó a un asesor de ese grupo en el Parlamento gallego, porque tenía material pedófilo en su ordenador.

En esas circunstancias, Prado consideró que la vicepresidenta ya no está en fase de dar explicaciones —todavía no se ha pronunciado—, sino que está «inhabilitada para a política activa».

Yolanda Díaz «é moi dada a dar leccións de todo e a todos. Con que cara vai mirar ás mulleres», se preguntó la número dos de los populares, que también pidió la inhabilitación de Ron de por vida para trabajar con menores, ya que esa restricción se limitará a 15 años.

También el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reaccionó a la sentencia contra Ron. Afirmó que una persona, y más aún un docente, que abuse sexualmente de una menor «merece ser apartado de por vida das nosas aulas». Rodríguez anunció que la Xunta estudiará las posibilidades jurídicas y administrativas existentes para evitar que el exparlamentario de AGE vuelva a dar clase y consideró «inxustificable» que volviese a ser profesor.