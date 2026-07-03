Las industrias del mar reclaman una defensa unida del sector ante Bruselas

De izquierda a derecha, Julio Abalde, subdelegado del Gobierno; Ángeles Vázquez, conselleira do Medio Ambiente; y Jaime López, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. VÍTOR MEJUTO

«Xa hai proxectos industriais que non veñen a Galicia por inseguridade xurídica, por se me poden revocar ou non unha concesión», advirtió el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Julio Martínez, en el Foro organizado por La Voz de Galicia este jueves para analizar el impacto de los últimos cambios legislativos en la costa y en la industria que depende de ella. Es un sector estratégico, que genera «9.000 millóns de euros» anuales y del que dependen «25.000 postos de traballo», recordó la conselleira de Medio ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien subrayó que la Xunta no va a permitir que esa riqueza «vaia esmorecendo» y «se perda». El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, completó la mesa de debate que condujo la periodista María Meizoso. El exrector de la UDC subrayó que la intención del Ejecutivo es reforzar la seguridad jurídica para que el litoral siga siendo una «fonte de desenvolvemento», sin olvidar las obligaciones contraídas con la Unión Europea y la conservación del medio ambiente.

Hubo puntos de encuentro en el debate. Abalde afirmó, en referencia a la ley del litoral, que Galicia tiene una «boa lei». Reconoció que «houbo discrepancias» entre la Xunta y el Gobierno, que la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero una vez resueltas, después de que el órgano de garantías avalase la norma, «é a lei de Galicia» y el Gobierno va a colaborar en su aplicación. Abalde también recordó que el texto fue elaborado por personal de la Universidade da Coruña. La conselleira celebró la coincidencia en que «temos a mellor lei», pero subrayó que hay nuevas discrepancias, derivadas de otras decisiones del Ejecutivo.

Ángeles Vázquez se refirió en concreto a la modificación del reglamento general de costas impulsada por el Gobierno. La titular de Medio Ambiente advierte que pondrá en riesgo la seguridad jurídica, provocará «denuncias a esgalla» y volverá a dar carácter vinculante a los informes del Ejecutivo, que no lo tenían desde la aprobación de la ley del litoral. La conselleira también afirmó que han presentado alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica y en la Comisión Europea, que «está perdida con España», que acumula más de un centenar de expedientes de sanción.

El delegado del Gobierno defendió que la modificación del reglamento pretende evitar una de esas sanciones. Abalde se mostró seguro de que el Ejecutivo atenderá las alegaciones de las comunidades e insistió en que los cambios no afectarán a la capacidad de decisión de las autonomías. «Os criterios debe marcarlos a consellería», subrayó.

Pero añadió que el reglamento debe incorporar dos modificaciones ordenadas por la Comisión Europea para evitar una sanción. Esos dos puntos afectan a la fórmula empleada para dar las concesiones, que deben ser otorgadas mediante procedimientos abiertos públicos, y sobre su duración, que no puede alcanzar los 75 años actuales. En lo demás, la modificación «é aberta» y el Gobierno, insistió, «vai ser respectuoso» con las competencias de la Xunta, que hace un año asumió la gestión del litoral.

La conselleira puso en duda esos extremos, a juicio de la Xunta, el Gobierno quiere restringir las actividades en la costa «para que non haxa inversións» industriales y de otro tipo, lo que conduciría a su «deshumanización». Vázquez también planteó problemas con los mecanismos empleados por el Ejecutivo. Insistió en que es necesario cambiar la ley de costas y después modificar el reglamento. Hacerlo en el orden contrario, como está haciendo el Estado, provocará una «enorme litixiosidade» en la gestión de la costa. Su postura, añadió, está avalada por las demás comunidades autónomas, que también reclaman una reforma legal.

Abalde defendió que la ruta elegida por el Gobierno cuenta con el aval de la Comisión Europea e instó a las distintas Administraciones a «traballar xuntos» para ser «proactivos e eficientes». A su juicio, la inseguridad jurídica sería mucho mayor si la legislación no se adaptase a la normativa europea.

El vicepresidente de la CEG, Julio Martínez, reconoció que Europa «marca as liñas», pero también señaló que a veces «Europa parece un pouco cega» y, siendo España un miembro clave de la Unión, «ten que influír máis». Martínez recalcó que «os galegos non empezaron a vivir hai un mes ou dous en Galicia» y los empresarios han demostrado que el crecimiento económico es compatible con el medio ambiente. Añadió que la inseguridad jurídica o las limitaciones excesivas en las concesiones pondrán en riesgo la supervivencia del ecosistema industria. Por eso hizo un llamamiento a conformar una «plataforma» que defienda la relación única de Galicia con su literal, que consideró no equiparable a la de otras comunidades autónomas. Por último consideró que los responsables comunitarios deberían visitar Galicia para tener información de primera mano sobre esa relación.

El Ejecutivo ha transferido a Galicia más de 12.000 archivos sobre el litoral

Las discrepancias entre los representantes del Gobierno y la Xunta también surgieron al evaluar el traspaso de la gestión del litoral a Galicia. La conselleira Ángeles Vázquez lamentó que los últimos expedientes sobre concesiones y permisos en la costa no llegaron a la Xunta hasta hace «unos meses», casi un año después del traspaso. Vázquez explicó que son unos 12.000 archivos en los que se está «traballando» para garantizar la seguridad jurídica.

La conselleira también describió como un «reino de taifas» la gestión del Estado en esa materia, ya que se encontraron con «expedientes de concesións que levaban máis de seis anos nun caixón», condiciones diferentes según la provincia para los permisos de actividad y, ahora, informes que ponen en duda la continuidad de conserveras en O Grove o edificios de viviendas en el concello de Viveiro.

Ángeles Vázquez insistió en su rechazo a las limitaciones excesivas a la actividad en la costa: «Ocupamos menos do 2 % do dominio público marítimo-terrestre de Galicia. Non hai que ir a máis, pero a xente e as empresas teñen que vivir e modernizarse». Julio Abalde rechazó de plano la existencia de un supuesto «reino de taifas» y afirmó que en los concellos del litoral se reconoce «a boa xestión que se facía dende Costas».

El subdelegado del Gobierno defendió que el desarrollo económico de la costa y su atractivo turístico deriva del cuidado ambiental, por lo que insistió en que la gestión del litoral debe hacerse teniendo en cuenta «principios básicos de conservación».

Pese a las diferencias, Abalde subrayó que, para el Gobierno, Galicia «non é un problema é parte da solución», dada la amplitud de su litoral, el más extenso de España. El subdelegado también reiteró sus llamamientos a la acción conjunta y el diálogo entre Administraciones, incluso se mostró seguro de que la consellería actuará de forma positiva: «Non son sospeitoso de ir ao enfrontamento. Creo no diálogo e as bases están sentadas. Temos unha lei adecuada e persoal [transferido junto a las competencias por el Estado a la Xunta], temos que traballar en conxunto para garantir a seguridade xurídica e que o litoral sexa unha fonte de desenvolvemento», afirmó.