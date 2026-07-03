El Gobierno defiende que Galicia podrá reducir un 60 % su lista de espera en dependencia

Una mujer atiende a su madre dependiente, usuaria de un servicio de dependencia municipal, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

Unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara la ampliación de las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (de 6.200 millones de euros más, solo entre el 2026 y el 2027), el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 avisaba a las comunidades de que no podían reducir su inversión y les pedía que disminuyeran las listas de espera. Pablo Bustinduy les puso más deberes: contar con mejores y más prestaciones y dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector. Ahora ha puesto cifras: estima que, a finales del 2027, la lista de espera de la dependencia en Galicia caerá en cerca de 800 personas al tiempo que se incrementará en 15.900 el número de quienes entran en el sistema.

Desde el ministerio aseguran que la «histórica ampliación» del Gobierno supondrá que la comunidad reduzca su lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 62 %, según sus estimaciones. Esa bajada de 793 personas, «un descenso récord», coincide con un contexto en el que cada año sube el número de quienes solicitan atención por dependencia.

Según estas mismas estimaciones, a finales del próximo año, Galicia dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 15.938 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 16 % respecto al 2025, y una cifra total de 111.728 personas atendidas dentro del sistema. Derechos Sociales defiende sus previsiones en base a las nuevas cuantías que implican que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de las comunidades para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Para el grado III (gran dependencia) subirán un 128 %, pasando de 290 euros a 660 euros al mes. Las del grado II (dependencia severa) se incrementarán un 100 %, de 130 euros a 260 euros al mes. Más moderado es el incremento del grado I, de un 18 %, de 76 euros a 90 euros al mes.

Las nuevas cuantías se comenzaron a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales del 2027. el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno transferirá 270 millones de euros más a la Xunta entre el 2026 y el 2027, solo en nivel mínimo. Por años, y para el nivel mínimo, la comunidad recibirá 90 millones de euros más en el 2026 y 180 millones de euros más en el 2027. En total, la aportación estatal a la dependencia gallega será de 271 millones de euros en el 2026 y de más de 360 millones de euros en el 2027.

Esta es la versión del Gobierno. Desde la Xunta siempre han reprochado que el Ejecutivo no cumple con Galicia en materia de dependencia y no llega a abonar el 50 % de los costes, como marca la ley. La conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró una y otra vez que los anuncios del Ejecutivo son «papel mollado» y recordó que tiene «unha débeda de 3.000 millóns de euros» con los dependientes y mayores gallego