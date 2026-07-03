125 países garantizan el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior
VIGO / LA VOZ
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La diáspora española ansía elegir representantes propios en las Cortes. El responsable de Exteriores de la Xunta cuestiona el derecho al voto de los descendientes04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cerca de 300 millones de personas residen en todo el mundo fuera de sus países de origen, catorce millones en el caso de la Unión Europea. Según el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral,