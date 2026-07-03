125 países garantizan el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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Ciudadanos votando en el consulado de Venezuela en Galicia para las elecciones generales del país, en julio del 2024.
Ciudadanos votando en el consulado de Venezuela en Galicia para las elecciones generales del país, en julio del 2024. Xoán Carlos Gil

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04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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