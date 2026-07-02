La unidad de apoyo a primaria resolvió 38.000 consultas en dos meses para quitar burocracia a los médicos de familia

La unidad de apoyo a la atención primaria comenzó a funcionar en el mes de mayo Paco Rodríguez

La unidad de apoyo a atención primaria echó a andar en mayo en unas dependencias del psiquiátrico de Conxo, en Santiago. Constituida ahora mismo por veinte técnicos en salud —médicos sin especialidad—, su trabajo consiste en realizar tareas no asistenciales para restar burocracia a los especialistas en medicina familiar y comunitaria de los centros de salud. Este jueves, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó las instalaciones y realizó un primer balance de la actividad realizada. Un total de 38.000 consultas en dos meses, la inmensa mayoría renovación de tratamientos crónicos o medicamentos no demorables, aunque también se emiten informes de salud o de dependencia. Precisamente una de las quejas de los facultativos de familia es la elaboración de estos informes de dependencia, que no cuentan con tiempo asignado en las agendas. Se han hecho 800 desde esta unidad, que no asume demanda de todos los centros de salud por igual, sino de aquellos que presentan mayor espera. En concreto trabaja con 106, y el área sanitaria más beneficiada es Vigo, por ser también la más congestionada.

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El objetivo es llegar a los cincuenta técnicos en salud antes de que acabe este año para disminuir el trabajo burocrático de los centros de salud, que el conselleiro aseguró que ocupa entre el 30 y el 40 % del tiempo del médico de familia. «Se conseguimos diminuír esa carga estamos sen ningunha dúbida aumentando o tempo do que dispón o facultativo para atender mellor aos pacientes», apuntó Caamaño.

Relación con el hospital

Una de las críticas de los profesionales de primaria es el exceso de trabajo que les genera la atención hospitalaria: resultados de pruebas o consentimientos informados derivados del hospital, prescripción de medicamentos o gestión de la e-consulta, con numerosas trabas para derivar a un enfermo. En este sentido, Caamaño explicó que dentro de la reforma de la primaria se va a tratar de mejorar esta interacción, «que cada cal faga o seu traballo». De lo que se trata es de que haya una relación adecuada entre primaria y hospitalaria, que también presenta gran variabilidad en función del servicio.

Cancelación de cirugías

El Chuvi tuvo que suspender esta semana cirugías debido a la falta de personal de enfermería, una situación que el conselleiro calificó de «puntual» y exclusiva a esta área sanitaria. «Vanse reprogramar nos próximos días», dijo. También hizo alusión a las demoras para acceder a una consulta en los centros de salud, con algunos cupos cerrados todo el mes a través de la aplicación móvil del Sergas. Caamaño insistió en que cualquier paciente que tenga la necesidad de ser visto puede acudir a su centro sin cita, en donde le asignarán una consulta en función de la prioridad, y apuntó que el porcentaje de cupos con huecos disponibles en menos de cuatro días se acerca al 70 %, «tendo en conta que a demora media está en seis días en Galicia».