Tres meses para resolver casi 39.000 solicitudes de regularización en Galicia

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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La oficina de extranjería de A Coruña, en el inicio de citas para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes
La oficina de extranjería de A Coruña, en el inicio de citas para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ANGEL MANSO

Se calcula que nueve de cada diez expedientes serán favorables: «Non é só dar un permiso, o reto é integralos na sociedade e darlles acceso á vivenda»

03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Finalmente las previsiones se desbordaron porque no es posible hacer estadística de lo que no hay datos. Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la regularización extraordinaria de migrantes registró en Galicia cerca de 39.000

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