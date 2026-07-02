Tres meses para resolver casi 39.000 solicitudes de regularización en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Se calcula que nueve de cada diez expedientes serán favorables: «Non é só dar un permiso, o reto é integralos na sociedade e darlles acceso á vivenda»03 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Finalmente las previsiones se desbordaron porque no es posible hacer estadística de lo que no hay datos. Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la regularización extraordinaria de migrantes registró en Galicia cerca de 39.000