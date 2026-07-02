Carlos Sabrafen, luthier: «Solo tengo una guitarra hecha por mí, no me las puedo permitir»

Uxía Carrera Fernández
UXÍA CARRERA

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MIGUEL VILLAR

Es uno de los luthiers de guitarras y bajos eléctricos más reconocidos del país y hace doce años se mudó por amor a Allariz

02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando empiezan a tocar, muchos chavales quieren tener la misma guitarra que su artista favorito. En España, unos cuantos persiguieron la de Iñaki Uoho, de Extremoduro. Esos icónicos cuernos de madera son obra de Carlos

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