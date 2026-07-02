La regularización de migrantes en Galicia registra casi 39.000 solicitudes

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Los secretarios de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante la rueda de prensa para hacer balance del proceso extraordinario de regularización, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, este jueves en Madrid.
Los secretarios de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante la rueda de prensa para hacer balance del proceso extraordinario de regularización, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, este jueves en Madrid. Kiko Huesca | EFE

Es la novena comunidad con más peticiones, para las que se asignaron 14.269 citas. El Gobierno destaca el papel de las oficinas de extranjería

02 jul 2026 . Actualizado a las 14:35 h.

Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la regularización extraordinaria de migrantes registró en Galicia cerca de 39.000 solicitudes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este número duplica las previsiones en

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