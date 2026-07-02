La regularización de migrantes en Galicia registra casi 39.000 solicitudes

Los secretarios de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante la rueda de prensa para hacer balance del proceso extraordinario de regularización, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, este jueves en Madrid. Kiko Huesca | EFE

Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la regularización extraordinaria de migrantes registró en Galicia cerca de 39.000 solicitudes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este número duplica las previsiones en