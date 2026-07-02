La regularización de migrantes en Galicia registra casi 39.000 solicitudes
REDACCIÓN / LA VOZ
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Es la novena comunidad con más peticiones, para las que se asignaron 14.269 citas. El Gobierno destaca el papel de las oficinas de extranjería02 jul 2026 . Actualizado a las 14:35 h.
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la regularización extraordinaria de migrantes registró en Galicia cerca de 39.000 solicitudes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este número duplica las previsiones en