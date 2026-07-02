Queremos Galego impulsará unha iniciativa para esixir no Parlamento medidas que promovan o uso da lingua
GALICIA
Fronte á «emerxencia lingüística», a plataforma quere sumar apoios sociais para reclamarlle á Xunta que derroge normas «contra o galego» e que se promova o uso do idioma02 jul 2026 . Actualizado a las 16:02 h.
A plataforma Queremos Galego anunciou este xoves que promoverá unha iniciativa lexislativa popular (ILP) co obxectivo de protexer a lingua e reverter unha situación que en deceas de ocasións calificaron de «emerxencia lingüística». A iniciativa, que será presentada publicamente en setembro xunto co texto articulado e a comisión promotora integrada por persoas e colectivos sociais, constitúe a primeira acción colectiva xurdida do protocolo Lingua Vital, que se ratificou nunha asemblea celebrada o pasado 14 de marzo na praza da Quintana de Santiago.
O portavoz da plataforma, Marcos Maceira, sinalou que a ILP buscará «reverter as normas contra o galego», protexer os acordos existentes en favor da lingua e converter en obrigacións legais medidas que, ao seu xuízo, actualmente carecen de mecanismos efectivos de cumprimento. Maceira, ademais, criticou a actuación da Xunta durante as dúas últimas décadas e sostivo que o Executivo autonómico incumpriu tanto compromisos propios como recomendacións de organismos internacionais en materia de política lingüística.
Tamén reprochou o atraso na revisión do plan xeral de normalización da lingua galega, que a Xunta prometeu aprobar neste primeiro semestre do ano. Neste sentido, a plataforma considera urxente que se cumpran as resolucións do Consello de Europa e da ONU en relación co galego e derrogar o decreto do plurilingüismo aprobado no 2010. O que desta vez esixirá a iniciativa lexislativa popular, aberta ás sinaturas da cidadanía, é blindar «a oferta positiva» na administración, xustiza e sanidade. Tamén reclamará que se reforzen os servizos de normalización lingüística e que se sistematizan programas específicos para as persoas inmigrantes que chegan ao país. No eido cultural, entre outras medidas, pedirase máis financiamento para garantir a oferta cultural en galego e que se reforce o papel da lingua na lei autonómica de intelixencia artificial.