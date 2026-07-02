Un problema en la catenaria mantiene detenido el tráfico de todos los trenes de alta velocidad entre Galicia y la meseta

Estación del AVE Porta de Galicia, en A Gudiña (foto de archivo)

Una incidencia relacionada con la falta de tensión en la catenaria —la red de cables aéreos que suministra energía eléctrica a los trenes— mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Galicia y la meseta. Según confirman fuente de ADIF, el problema fue detectado antes de que se iniciasen los servicios comerciales de este jueves, por lo que se están viendo afectados todos los trenes que debían circular esta mañana por ese punto.

En concreto, el corte, que dura ya varias horas, se da entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria. ADIF ha informado de que este problema provocará retrasos en los distintos trenes que cubren el trayecto entre Madrid y Galicia, tanto en el tramo León-Galicia como en la línea Castilla-Madrid

El administrador de la infraestructura ferroviaria asegura que ya se ha movilizado hasta la zona de la incidencia al personal necesario para tratar de resolverla y restablecer así el suministro eléctrico, que permita recuperar la circulación de trenes de alta velocidad en los trayectos afectados por falta de tensión en la catenaria.

Fuentes de Renfe han confirmado la avería, apuntando en concreto a «una incidencia técnica de maquinaria exploradora», así como la afectación a los trenes que debían circular por esa zona. Señalan, además, que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Zamora, para los pasajeros que se han quedado parados en esa zona. Además, ya se han habilitado los mecanismos para realizar cambios y anulaciones de billete sin coste para los viajeros que quieran solicitarlo, dado que todavía no hay previsión sobre cuándo podrá restablecerse la circulación.

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