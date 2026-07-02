El cuidado no remunerado en los hogares gallegos equivale a más de 491 millones de horas anuales

Imagen de la ponencia sobre el proyecto Iberlongeva en el campus de Ourense. Alejandro Camba

El 26,9 % de la población gallega tiene más de 65 años. Además, en la comunidad hay 298.810 personas con discapacidad y 54.950 padecen una dependencia reconocida. Estas tres cifras aparecen resaltadas, cada una con un color distinto, en el apartado que corresponde a Galicia dentro del estudio La Economía de los Cuidados en España. El Derecho al Cuidado: una serie de conclusiones ubicadas dentro del proyecto Iberlongeva que se presentaron este jueves en el campus de Ourense. Entre los datos que emanaron de estas cifras, el estudio destaca que los cuidados informales —es decir, aquellos realizados por amigos y familiares a personas dependientes en el ámbito doméstico y sin remuneración— equivalen a 491,35 millones de horas anuales; lo que se traduce a un valor monetario de entre 4.227 y 5.495 millones de euros al año.

«Los cuidados son una estructura básica social, igual que las pensiones. Sin cuidados no hay autonomía», resaltó Juan Martín, director del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) a los asistentes al simposio. La institución que lidera fue la encargada de coordinar el proyecto Iberlongeva, una iniciativa transfronteriza entre España y Portugal centrada en la longevidad saludable y en la prevención de la fragilidad. Financiado con 1,7 millones de euros de fondos Feder de la Unión Europea, contó con el impulso de la Universidade de Vigo, la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Braganza y su estudio fue dirigido por Ignacio Álvarez y Jorge Uxó, profesores de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

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La función de esta investigación fue analizar si España garantiza el derecho a ser cuidado cuando alguien lo necesita y, para ello, desgrana el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el papel de los fondos públicos y, entre otras aristas, la función de los cuidados informales. Dentro del desglose, se incluye un análisis de la situación gallega bajo el nombre Claves para Galicia: derecho, territorio y futuro. A través de 11 apartados se analiza la situación de la comunidad dentro del mismo marco de estudio. Se escogió el campus de Ourense para desglosarlos por la procedencia del personal docente de la UVigo que participó en el trabajo, ya que contó con representación de la Escuela Superior de Enxenería Informática, la Facultad de Derecho, la Facultad de Educación y Trabajo Social y Enfermería. «Ourense es un lugar especialmente adecuado para presentar este estudio porque Galicia conoce muy bien lo que significa vivir en una sociedad longeva. Lo saben sus ciudades y lo saben sus aldeas», compartió Martín.

Menos limbo, pero el mismo tiempo de espera

La comunidad gallega se sitúa por encima de la media nacional en el porcentaje de personas mayores de 65 años —un 26,9 % frente al 20,7%— que, a su vez, componen el 73 % de las personas dependientes que reciben cuidados; frente al 68 % de la media española. Además, el 98 % de las personas con discapacidad y el 96 % de las personas con una dependencia reconocida reciben algún tipo de cuidado informal. Según el estudio, este tipo de atenciones se traducen a 491,35 millones de horas anuales que provocan entre 4.227 y 5.495 millones de euros al año. «Por tanto, e igual que sucede en otras partes del territorio nacional, en Galicia la demanda potencial de empleo formal es elevada», recalca el escrito.

Por otro lado, Galicia rebajó su «limbo de dependencia» —el número de personas con derecho a prestación que están pendientes de resolución de Programa Individual de Atención— de un 36 % en el 2015 a un 0,5 % registrado en el 2025, colocándose muy por debajo de una media nacional situada en 6,3 %. No obstante, el tiempo medio para contar con las prestaciones es similar al resto de España —con 329 días de espera frente a 346— y está todavía muy distante de otras comunidades como el País Vasco (129 días) o Castilla y León (114).

Por otra parte, la brecha absoluta de cuidados —la demanda que permanece insatisfecha— se situó en torno al 76 % en todo el país en el 2024, mientras que ascendió hasta un 83,6 % en la comunidad. Además, el porcentaje de personas insatisfechas con su atención —tanto formal como informal— concentra un porcentaje en España (28 %) y en Galicia (28,1 %).

Como solución a esta problemática, el estudio explica que la reforma de las políticas públicas no acarrearía solo un impacto social, sino también económico. En una de las diapositivas que empleó Ignacio Álvarez durante su ponencia, se especificó como 10.623 millones de euros en prestaciones de cuidados de larga duración generaron un impacto de 17.260 millones sobre el PIB. Aplicado a Galicia, cada 100 millones de euros en cuidados podrían movilizar alrededor de 160 millones de actividad económica.

Con la vista puesta en el 2030, el estudio estima que mejorar la situación requeriría para Galicia una inversión adicional equivalente a 0,6 puntos de su PIB del 2024. Unos 491 millones de euros anuales. Según cómo se distribuyan, esta inversión podría traducirse entre 21.900 y 31.700 nuevos empleos. «La formalización de cuidados puede convertirse en una oportunidad social, laboral y económica para el territorio», destaca el texto.

No obstante, desde el salón de actos del campus ourensano, Álvarez propuso cinco recomendaciones para mejorar el panorama. Empezó recalcando el hecho de que se reconozca, sin medias tintas, el Derecho al Cuidado, reducir su brecha, mejorar la gobernanza y equidad del SAAD, transformar la calidad del modelo de cuidados e invertir de forma estratégica.