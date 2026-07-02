Fugas y averías en la red hacen que se pierdan 18 de cada cien litros de agua suministrada en Galicia

José Manuel Casal

Los gallegos consumen menos agua en sus hogares que la media nacional, pero la red de suministro autonómica tiene más pérdidas. Son dos de las principales conclusiones que se extraen de la Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua publicada este jueves por el INE, que en esta ocasión resume los datos referidos al año 2024, en el conjunto del Estado y también desglosado por comunidades autónomas.

En el caso de Galicia, el volumen total de agua suministrada a la red ese año rondó los 250,35 hectómetros cúbicos, lo que supone un descenso del 11,8 % respecto al estudio anterior, referido al 2022. Eso supone suministrar 253 litros por habitante y día. Sin embargo, buena parte de ese líquido no llega al consumidor. Más de 70 litros por habitante y día no figuran en los registros oficiales de consumo. De ellos, 26 son lo que se llaman pérdidas aparentes, es decir, errores o problemas de medida, pero también consumos fraudulentos. Además, otros 46 litros se quedan por el camino por fugas, roturas o averías en la red de suministro, en lo que se denominan pérdidas reales.

Esto supone que el 18,2 % del agua suministrada (más de 45,5 hectómetros solo en el 2024) se pierde antes de llegar a ser utilizada. Aunque supone una mejora importante con respecto al 2022, cuando las fugas y averías se llevaban casi el 26 % del líquido (más de un cuarto del total), la cifra está por encima de la media nacional, que es del 14,6 %.

El mayor consumo, en los hogares

En cuanto al reparto de ese agua cuyo consumo sí queda registrado, los hogares se quedan el mayor porcentaje, alrededor del 63 % del total; los sectores económicos utilizan en torno a un 27 %, mientras que los consumos municipales están cerca del 11 %.

Dentro del uso doméstico, Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas con un consumo más contenido. En concreto, 115 litros por habitante y día, un 11,3 % menos que dos años antes. Es el tercer mejor dato de España. Solo los hogares de Cataluña, con 100 litros, y País Vasco, con solo 79, utilizan menos agua diaria por inquilino. En el extremo opuesto, Cantabria eleva su consumo hasta los 168 litros por persona y día, Castilla-La Mancha se sitúa en los 172, y Asturias y Castilla y León empatan en 161. La media nacional es de 128 litros.

En cuanto al coste, en Galicia vuelve a niveles de los años 2016, 2018 o 2020, tras haberse disparado en el año 2022. Si entonces el coste unitario era de casi 2 euros por metro cúbico de agua, el último dato del 2024 lo sitúa en 1,29 euros (desglosados en 77 céntimos por el servicio de suministro y 52 céntimos por alcantarillado y depuración). Con todo, la cifra está muy por encima de los 54 céntimos que costaba el metro cúbico en el año 2000, cuando se inicia la serie.