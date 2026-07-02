Desbloqueados los incentivos fiscales a las empresas que colaboren con el Xacobeo 2027

Representantes de la Xunta participando en la firma del convenio esta mañana

Tras meses de reclamaciones de la Xunta al Gobierno central, este jueves se ha desbloqueado la aplicación de incentivos fiscales a las empresas que colaboren con el Xacobeo del próximo año. Ha sido tras la constitución este jueves de la Comisión Interadministrativa del Año Santo Xacobeo 2027, el órgano encargado de impulsar, coordinar y supervisar el programa de apoyo a esta celebración, incluida la aplicación de estas ventajas fiscales.

En la comisión participan el Gobierno central (en concreto los Ministerios de Cultura y de Hacienda) y representantes de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Navarra y La Rioja, a través de la firma de un convenio.

Por parte del Ejecutivo gallego, en el acto de constitución de esta mañana participaron el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Este último valoró la puesta en marcha del organismo celebrando que «por fin desbloquea a aplicación dos incentivos fiscais ás empresas que amosaron a súa vontade de colaborar con este evento despois de que desde a Xunta se insistira en múltiples ocasións na súa activación». «Son moitas as empresas do tecido galego que estaban esperando por este paso e que desde hoxe xa están traballando na súa achega á programación do Xacobeo 2027», resaltó por su parte Gómez Román.

Entre las principales funciones de la comisión figura aprobar los planes y programas de actividades que podrán acogerse a los beneficios fiscales previstos; analizar las propuestas presentadas por empresas y entidades que los ejecutarán; la aprobación del logotipo oficial del acontecimiento; la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos; y la remisión periódica de las certificaciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.