Condenan al Sergas a retribuir el permiso parental de una médica del 061

Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón al Tribunal de Instancia de A Coruña y condena al Sergas a retribuir el permiso parental de una facultativa del 061. La médica solicitó tres semanas retribuidas de ese permiso, pero la Administración sanitaria solo le concedió una semana sin salario alegando razones de disponibilidad del personal, y con el pretexto de que no existía ningún mecanismo articulado que estableciese el derecho a recibir esa prestación.

Al considerar que el permiso debía ser remunerado, la facultativa acudió a la vía judicial y el Tribunal de Instancia de A Coruña anuló la resolución del 061. El Sergas recurrió la decisión, pero el TSXG confirmó el lunes el derecho de la profesional a recibir un permiso remunerado e impone las costas judiciales a la Administración autonómica.

El alto tribunal gallego apoya su fallo en la directiva europea que exige una prestación económica durante parte del permiso parental y recuerda que el plazo otorgado a los Estados para trasponer esa norma comunitaria ya venció hace dos años. El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña celebra la decisión judicial y destaca el papel que jugó su gabinete jurídico para llegar hasta esta «sentencia pionera».