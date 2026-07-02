El Colegio de Enfermería de A Coruña denuncia que la falta de profesionales supone «un riesgo enorme para la salud»

Foto de archivo del Hospital Universitario de A Coruña. EDUARDO PÉREZ

El Colegio de Enfermería de A Coruña denunció este jueves la falta de enfermeras en Galicia tras conocer que la comunidad autónoma es la segunda con menos profesionales por cada mil habitantes (5,33), asegurando que supone «un riesgo enorme para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de profesionales expertas».

El presidente del colegio coruñés, Avelino Castro Pastor, reprochó en un comunicado que «la escasez de enfermeras está provocando efectos indeseados» tanto a las enfermeras, que «trabajan de forma permanente con sobrecarga asistencial», como a los pacientes, que «no reciben la atención y los cuidados de calidad que se merecen».

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Además, avisó de que «este problema se agrava de forma significativa durante el período estival» por las vacaciones del personal fijo y la carencia de «una planificación adecuada para suplir esas ausencias», sobre lo cual agregó que «repercute en la estabilidad de las plantillas y en la calidad de los cuidados».

Desde el colegio destacan que existen diferencias entre las cuatro provincias —Lugo supera la media española con 7,12 enfermeras por cada mil habitantes, A Coruña tiene 5,96; Ourense, 4,95, y Pontevedra, 4,08—, pero, «sobre todo», afearon la disparidad con las demás comunidades autónomas. Por ello, Castro aseveró que estas estadísticas, en las que se observa que entre Navarra y Murcia hay 3,74 enfermeras por cada mil ciudadanos de diferencia, «ponen en evidencia el principio de equidad en el que supuestamente se base el Sistema Nacional de Salud».