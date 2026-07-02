El BNG reivindica en un acto su papel «decisivo» en el traspaso a Galicia de la AP-9

Diputados y simpatizantes del BNG en un acto este jueves en Moaña para reivindicar su papel para lograr el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebró este jueves en Moaña un acto en el que reivindicó su trabajo a lo largo de los últimos años para lograr una «AP-9 galega e sen peaxes». Durante el acto, varios cargos de la formación nacionalista, entre los que estaba el diputado Néstor Rego, pusieron en valor el papel de la organización para desbloquear la transferencia de la titularidad de la autopista del Atlántico y para lograr importantes avances, como las bonificaciones de hasta un 75 % para los usuarios.

Rego destacó que la aprobación en el Congreso de la proposición de ley para la transferencia de la AP-9 —que apoyó el PSOE, pero cuyas condiciones rechaza la Xunta— supuso «un paso decisivo para cumprir unha demanda histórica do pobo galego» y destacó que fue el «papel decisivo» de su formación la que hizo avanzar esa demanda frente a la inacción de otras formaciones políticas.

El diputado nacionalista también recalcó que el trabajo de su formación en las reivindicaciones sobre la autopista no teminaban ahí. Desde el BNG seguirán luchando, añadió Rego, por una AP-9 libre de peajes: «Non é aceptable que a cidadanía galega continúe pagando por unha infraestrutura máis que amortizada mentres noutras partes do Estado se levantan as peaxes».

Por su parte, la diputada Carme da Silva apuntó que el PP lleva años «poñendo obstáculos á transferencia» y recordó la prórroga de la concesión aprobada en el 2000 durante el gobierno de Aznar, pero también «a privatización da empresa pública concesionaria e os vetos impostos no Congreso á tramitación desta iniciativa». Además, le pidió a los populares «que estean á altura» porque la transferencia de la autopista «responde a un acordo unánime do Parlamento e a unha demanda compartida pola sociedade galega». El PPdeG votó a favor de transferir la autopista en O Hórreo, pero rechaza los términos para hacerlo que se aprobaron en el Congreso con los votos a favor del BNG y del PSOE.

Al acto en el que estuvieron Néstor Rego y Carme da Silva también asistieron simpatizantes y militantes del partido y cargos orgánicos e institucionales del BNG como las alcaldesas de Moaña y Cangas, Leticia Santos e Araceli Gestido, el diputado del parlamento de Galicia Paulo Ríos y la responsable de organización del partido, Lucía López Sobrado.