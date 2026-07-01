Torres elogia a Rueda por su colaboración en el autogobierno autonómico, pero no pone fecha a las nuevas transferencias

El ministro Ángel Victor Torres, con distinto personal del Ejecutivo y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (tercero por la derecha), este miércoles en el Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como un «colaborador absoluto» en la apuesta del Gobierno central por transferir competencias a las autonomías. Torres recordó que hace poco más de un año visitó Santiago para formalizar el traspaso de la gestión del litoral a Galicia y añadió que desde el 2018 se han firmado 50 transferencias a distintas autonomías, cuando el anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy «no llegó a una veintena» en el mismo tiempo.

El ministro contrapuso la postura de la Xunta con la de Madrid. Señaló que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas solicita traspasos de competencias, pero critica que sí los haya a otras comunidades. Consideró que puede haber «razones históricas» para «no querer una descentralización del poder institucional».

Por la contra, Galicia, «por sus singularidades, por su historia, ha sido una comunidad que pide lógicamente que haya transferencias y traspasos, y lo está haciendo ahora». Entre otras, la Xunta ha solicitado el traspaso de las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros, la gestión de los aeródromos no comerciales y un acuerdo para coordinar los servicios de MeteoGalicia y la Aemet. El ministro evitó concretar una fecha para que se materialicen esas transferencias, que se empezaron a negociar a finales del año pasado. Pero insistió en la voluntad del Ejecutivo de avanzar en esa materia, «hacemos traspasos y transferencias a las comunidades que nos lo piden, a las que creen en el autogobierno», y añadió que «todas las transferencias se trabajan con idénticos tiempos y en igualdad de condiciones: con Galicia, con Castilla-La Mancha, Asturias, Madrid o Canarias y el País Vasco y Cataluña».

Torres volvió este miércoles a Santiago para presidir la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, formada por los delegados del Gobierno, en la que se aprobarán dos grupos de trabajo entre el Ejecutivo y sus delegaciones en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y actuaciones en la «España vaciada». También se revisarán procesos como la regularización de inmigrantes, de la que ayer acabó el plazo, para que esas peticiones se materialicen «conforme a la legislación vigente», explicó el ministro.

A preguntas de los periodistas, el titular de Política Territorial se refirió también a las críticas del PP a la ley de nietos. «Si la crítica del Partido Popular, cuando dice que hemos flexibilizado las normas o las condiciones, se refiere a que se añadió a las personas que fueron perseguidas por su orientación de género, pues le tengo que decir al PP que estamos muy orgullosos»

Torres recordó además que desde 1995 hubo «cinco iniciativas legislativas que han modificado a mejor las respuestas para los descendientes españoles». Una de las modificaciones fue aprobada bajo la presidencia de José María Aznar (PP) en el 2002 y «amplió las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española a aquellos que estaban viviendo fuera de nuestro país».

Añadió que lo mismo ocurre con la regularización de inmigrantes: «También con José María Aznar, y en dos años, se regularizó a cerca de 600 000 personas». Señaló que el proceso actual es semejante y cuenta con el apoyo del episcopado, el papa o la CEOE. «Los empresarios aplauden que se regularicen personas y que trabajen con derechos», y consideró la posición del PP un «tremendo error», derivado de su «no a todo lo que haga el Gobierno», que «deberían memorizar bien todas estas personas que se quieren regularizar».