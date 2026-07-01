Primer encuentro entre Xunta y universidades para organizar la PAU en Galicia

Los rectores de la UDC, Ricardo Cao, de la USC, Rosa Crujeiras, y de la UVigo, Carmen García, con el conselleiro de Educación, este miércoles en Santiago XOAN A. SOLER

La Xunta y las tres universidades públicas gallegas abrieron el diálogo para mejorar la organización y la gestión de la prueba de acceso a la universidad, la PAU, en Galicia. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se reunió este miércoles por la tarde con los rectores de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, de la Universidade de Vigo, Carmen García, y de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, para abordar el tema. Del encuentro no salieron grandes anuncios, solo que comenzarán a trabajar en una hoja de ruta para establecer mejoras en la prueba, tomando como referencia el marco normativo del real decreto del 2024.

Esta fue la primera reunión tras la renovación de los rectorados de Santiago y de Vigo, en la que también participaron el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. El conselleiro trasladó la apuesta de la Xunta para conseguir un modelo de examen «o máis seguro posible e que blinde a igualdade de oportunidades da mocidade no acceso á universidade». Insistió Román en que este opera como un distrito único «para o que actualmente hai 17 portas de entrada distintas».

En el mes de mayo, la Xunta daba el primer paso público para actualizar la normativa e incorporar a miembros de la Consellería de Educación en órganos y equipos que, hasta el momento, están compuestos solo por personal de las tres universidades públicas gallegas, para coordinar y organizar los exámenes.

Un mes después, y tras los fallos en varios exámenes de la PAU más polémica en Galicia, el conselleiro insistió en coordinar la selectividad para evitar el «carrusel tan sucesivo de erros». La nueva orden que prepara el departamento de Román Rodríguez ya pasó por una consulta previa en el Portal de Transparencia de la Xunta. Pero el propio conselleiro reconoció que la idea ya lleva meses sobre la mesa e incluso se llevó a comentar con las universidades, aunque el horizonte de los cambios se sitúa, inicialmente, en el año 2028.