La presidenta de los residentes en el exterior: «Nuestro voto está garantizado por la Constitución»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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Sacas con papeletas del voto exterior, en las últimas elecciones generales, recibidas en Lugo.
Sacas con papeletas del voto exterior, en las últimas elecciones generales, recibidas en Lugo. ALBERTO LOPEZ

Violeta Alonso mantiene que la relación familiar es la que establece el vínculo con España y «el amor al país es subjetivo»

02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La comunidad española en el exterior acoge con contrariedad el debate político suscitado sobre la justificación de su participación electoral, las acusaciones de falta de transparencia de su voto o la supuesta utilización de su

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