La presidenta de los residentes en el exterior: «Nuestro voto está garantizado por la Constitución»
VIGO / LA VOZ
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Violeta Alonso mantiene que la relación familiar es la que establece el vínculo con España y «el amor al país es subjetivo»02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La comunidad española en el exterior acoge con contrariedad el debate político suscitado sobre la justificación de su participación electoral, las acusaciones de falta de transparencia de su voto o la supuesta utilización de su