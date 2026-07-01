Pontón, con los alcaldes y alcaldesas del Bloque: «Imos ser a forza que máis suba»

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este mediodía en Santiago la primera de las cumbres municipalistas que el Bloque tiene programadas hasta finales de año con la vista puesta en las próximas elecciones locales, que tendrán lugar el próximo 23 de mayo del 2027. «O noso obxectivo é moi claro, queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG e aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba , demostrando que aquí está un Bloque imparable que segue en ascenso», ha proclamado la líder nacionalista.

Pontón ha defendido el trabajo local con planificación y en contacto directo con la ciudadanía, una hoja de ruta que el BNG cumplirá, ha dicho, con el objetivo de trasladar a la ciudadanía que existe otra forma de entender Galicia y otra forma de hacer política. La portavoz del Bloque ha insistido en que «este é o mellor aval para pedir a confianza da veciñanza para seguir ampliando a base social e electoral dun BNG que aspira a liderar o país».

«Pensamos os concellos en grande e o demostramos alí onde gobernamos que é posible aplicar un modelo municipal diferente, pensado desde e para Galiza, que mellora a vida das persoas», ha subrayado Pontón, quien ha puesto el foco en los cuatro aspectos que distinguen la propuesta nacionalista: confianza en el país, proyectos de vanguardia y transformadores, eficacia en la gestión y, por último, democracia y participación ciudadana.

«O que facemos en cada concello é un exemplo do que queremos para todo o país, unha Galicia máis igualitaria, máis moderna, máis respectuosa co territorio, máis innovadora e orgullosa da súa identidade; unha alternativa gañadora e que quere lograr a hexemonía política e social do país, que tamén pasa polos concellos», ha destacado la líder nacionalista, quien ha puesto cómo ejemplo las políticas medio ambientales o urbanísticas impulsadas por el Bloque desde los ayuntamientos.

Duras críticas al PP

Por otra parte, La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también se ha referido este miércoles a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, al asegurar que con el expresidente del Gobierno gallego y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, «votaban os mortos».

Preguntada este miércoles sobre las quejas transmitidas por los dirigentes populares sobre un fin electoral de esta medida, Pontón ha manifestado que «cre o ladrón que todos son de súa condición». En este sentido, la portavoz nacional del BNG ha criticado que el PP trate de trasladar que el hecho de que vote la emigración es «preparar un pucherazo» cuando en Galicia se sabe que «durante a época de Fraga votaban os mortos, comprábanse sacos de votos e incluso hai testemuñas de como o PP compraba con 50 dólares o voto dos emigrantes».

La líder de los nacionalistas gallegos ha asegurado que el BNG tiene una posición muy clara y defiende que el voto emigrante tiene que tener «todas as garantías democráticas» y que hay que poner «todos os medios para que as prácticas que se viron co PP en Galicia non se repitan nunca máis».