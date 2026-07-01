Galicia es la segunda comunidad con peor ratio de enfermeras por cada mil habitantes

Enfermeros del Hospital de O Salnés, en una movilización en imagen de archivo. Pontevedra es la provincia con peor ratio de todo España, con 4,08 profesionales por mil ciudadanos. MARTINA MISER

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha hecho público este miércoles un informe sobre las ratios de enfermeras en el que concluye que Galicia es la segunda comunidad autónoma con la peor ratio por cada 1.000 habitantes, con 5,33, solo por delante de Murcia, y necesitaría contratar a 7.612 profesionales para alcanzar la media europea, que se sitúa en 8,12.

Mientras que a nivel nacional hay 6,45 enfermeras por cada 1.000 habitantes, en Galicia la media está en 5,33. Lugo presenta el mejor índice, con 7,12 enfermeras por cada mil habitantes; seguida de A Coruña, con 5,96 enfermeras por cada mil habitantes, y Ourense, con 4,95 enfermeras por cada mil habitantes. Por su parte, Pontevedra es la provincia con peor ratio de España, con 4,08 profesionales por millar de ciudadanos. Así, la estimación refleja que el déficit de profesionales es de 2.468 en A Coruña, 3.842 en Pontevedra, 328 en Lugo y 971 en Ourense.

Sobre ello, el Sergas respondió que, «sen ánimo de debater estatísticas», Ourense cuenta con personal suficiente como para «garantir unha asistencia de calidade en centros de saúde, PACs, unidades de críticos, plantas de hospitalización, quirófanos e demais dispositivos asistenciais». Según argumentaron, ya crearon 49 plazas nuevas en el año 2025 y tienen previstas otras 20 incorporaciones «mantendo a cobertura das prazas xa existentes». Además, insisten en que Ourense «conta coa maior rede de centros de saúde (106) e PAC (14) de Galicia» y que es «unha das áreas pioneiras na convocatoria de prazas de enfermeiras especialistas», así como en la creación y mantenimiento de equipos de Enfermería de Atención a Domicilio (ESAD) .

España debería incorporar a 100.000 enfermeras

Según el Consejo General de Enfermería, España debería contratar a 100.000 profesionales, dado que tiene dos enfermeras por cada mil habitantes menos que la media europea, lo cual, asegura en su informe, es «un riesgo enorme para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de profesionales expertos».

A pesar de que el índice nacional se ha incrementado nueve centésimas con respecto al 2024 (6,36), el organismo que representa a más de 358.000 profesionales asegura que es un aumento insuficiente. «Llevamos décadas avisando de lo que está ocurriendo y estamos actualmente en tiempo de descuento. La falta de enfermeras y enfermeros en nuestro país no es ningún juego y parece que desde las Administraciones no han entendido la importancia que tiene este asunto», afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Leer más: Casi una de cada cinco enfermeras prevé abandonar su profesión en los próximos dos años

En cambio, la UE ha bajado sus ratios por segundo año consecutivo, pasando de las 8,19 enfermeras por cada mil habitantes en el 2024 a las 8,12. Sobre ello, Pérez Raya lamentó que continúa el «deterioro constante de la sanidad» española y europea, al tiempo que criticó que «la falta de compromiso con la profesión significa un auténtico desprecio a la enfermería, que a corto plazo se pagará muy caro».

Entre las demás comunidades, solo Navarra y el País Vasco superan las cifras de la media europea, con 8,97 y 8,21, respectivamente. A estas, les siguen Canarias, Castilla y León, Aragón, Melilla, Asturias, Extremadura, Ceuta, Cantabria, La Rioja y Cataluña. El resto de comunidades están por debajo de la media española, entre ellas Galicia, que solo presenta mejores cifras que Murcia.