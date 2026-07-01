Galicia lidera en mayo las pernoctaciones en albergues en España con más de 130.000

JOSE PARDO

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpings, alojamientos de turismo rural y albergues) han aumentado en Galicia un 11,77 % respecto al mes de mayo del año pasado, alcanzando las 284.925 noches, la mayoría en albergues (130.440). Supone un porcentaje superior al de la media nacional, que ha sido del 3,6 %, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar del incremento de los días de estancia de los visitantes en la comunidad, se registra también un ligero descenso en el número de turistas que han decidido elegir Galicia para sus vacaciones, un 0,16 % menos de personas en este mes de mayo, lo que equivaldría a 314 personas menos que ese mismo mes el año pasado. En total, 195.872 viajeros.

En la mayoría de los diferentes tipos de alojamientos extrahoteleros, Galicia ha experimentado un gran crecimiento en el número visitantes, excepto en la categoría en la que lidera las estadísticas nacionales, siendo esa la razón por la que el porcentaje de visitantes no ha tenido gran variación en comparación con el del pasado año.

En concreto, los apartamentos turísticos gallegos contabilizaron 26.112 viajeros con un aumento del 19,5 % y 62.093 pernoctaciones, incrementándose en un 31,1 % durante el mes de mayo, mientras que los cámping registraron 23.957 turistas (un 16,7 % más) y 60.642 noches (65,5 %). Por su parte, los alojamientos de turismo rural sumaron 22.851 viajeros (5,2 %) y 31.750 pernoctaciones (un 2% menos). Los albergues fueron los únicos establecimientos extrahoteleros que redujeron sus datos de turistas respecto a mayo del 2025, con 122.952 viajeros (un 6,9 % menos) y 130.440 pernoctaciones (5,8 %).